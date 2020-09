Is Luke Skywalker echt de laatste Jedi? Dat is de hamvraag in Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi, een blitse aflevering uit de meer dan veertig jaar oude scififranchise die zich afspeelt in een galaxy far, far away.

In deze slimme voortzetting probeert de aspirant-krijgster Rey (Daisy Ridley) Luke Skywalker (Mark Hamill) te overtuigen om haar de krijgskunsten van de Force bij te brengen. De gedesillusioneerde Luke, die in ballingschap leeft op de onherbergzame waterplaneet Ahch-To, weigert zich echter te laten rekruteren in de strijd tegen de fascistische First Order.

Zijn zus generaal Leia (Carrie Fisher) en wat overblijft van de Resistance worden ondertussen alsmaar meer in het nauw gedreven door de boosaardige Kylo Ren (Adam Driver) en zijn gevolg: dankzij een tracker zijn ze de Millennium Falcon op het spoor gekomen, het schip waarmee Leia en co. proberen te ontsnappen. Toch zijn de flink uitgedunde rebellen nog niet volledig uitgeteld. First Order-deserteur Finn (John Boyega), zijn nieuwe bondgenoot Rose (Kelly Marie Tran) en de onstuimige piloot Poe (Oscar Isaac) broeden samen op een plan. Ze gaan op zoek naar een hacker die hen op het vlaggenschip van Supreme Leader Snoke kan binnenloodsen om het traceermechanisme uit te schakelen. Het is nooit makkelijk voor een regisseur om een populaire franchise over te nemen, maar wat nieuwkomer Rian Johnson hier doet met de erfenis van George Lucas is gaaf. Johnson gaf aan neonoirs zoals Brick (2005) en Looper (2012) al een eigenzinnige draai, en ook dit middenluik van de nieuwe sequeltrilogie - die begon met The Force Awakens en vorig jaar werd afgesloten met The Rise of Skywalker - pimpt hij met de nodige zelfbewustheid. Zo speculeert hij verder over de reden waarom Luke vluchtte en wie nu eigenlijk Reys ouders zijn. Hij exploreert met veel visuele flair de mythologie van de serie door oude elementen uit te diepen en er nieuwe aan toe te voegen, zoals de casinodictatuur Canto Bight, de monumentale troonzaal van Snoke, of Crait, een rode mineraalplaneet die bedekt is met een dunne laag wit zout. Reynolds laat ook zijn fanboyhart spreken. Dat merk je aan de komische terzijdes met de papegaaiduikerachtige vogels (de porgs) en de rollende droid BB-8. Hét middelpunt van The Last Jedi is echter Kylo Ren, een sombere slechterik die zich naar Darth Vader heeft gemodelleerd en die een telepathische band heeft met Rey. Al zullen we vooral de sarcastische oneliners en fraaie kapsels van de taaie Leia missen - Carrie Fisher, aan wie de film is opgedragen, overleed net na de opnames.