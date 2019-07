De webserie 'Comedians in Cars Getting Coffee' is intussen toe aan een elfde seizoen. En het resultaat is beter dan de opzet doet vermoeden.

'Waarom krijgen we maar niet genoeg van twee pratende idioten?' vroeg Jerry Seinfeld zich vorig jaar af in Comedians in Cars Getting Coffee. In die reeks neemt de vermaarde komiek nu al elf seizoenen de proef op de som. In elke aflevering neemt hij een andere vriend mee voor een ritje in een bijzondere wagen naar keuze. Meestal zijn dat beroemdheden uit de comedy- of filmwereld. Vier jaar geleden was dat zelfs een keer de toenmalige president Barack Obama.

Het resultaat is beter dan de opzet doet vermoeden. Terwijl ze richting een koffiebar of restaurant cruisen, wordt er duchtig geleuterd over onderwerpen gaande van het comedyvak tot de banale dingen des levens. De reeks gaat al sinds 2012 mee als een webserie op Crackle, maar vorig jaar parkeerde Seinfeld in ruil voor vele dollars een nieuwe jaargang op Netflix. In het nieuwe seizoen vervoert hij onder meer Ricky Gervais, Eddie Murphy en Seth Rogen.