Een interraciale relatie en de strijd tegen een onrechtvaardig systeem staan centraal in Loving.

Anno 1958 was het in Virginia strafbaar om als interraciaal koppel getrouwd te zijn. De explosieve rechtszaak die het veroordeelde stel Richard en Mildred Loving, een blanke man en een Afro-Amerikaanse vrouw, tegen hun thuisstaat aanspanden, zou de rassenverhoudingen in de hele VS echter voorgoed veranderen. Hun relatie en strijd tegen een onrechtvaardig systeem staan centraal in Loving.

Wanneer Mildred (Ruth Negga) ontdekt dat ze zwanger is, vraagt Richard (Joel Edgerton), een in zichzelf gekeerde all-American bouwvakker die kickt op dragraces, zijn jeugdliefde ten huwelijk. Hij koopt een stuk grond in de buurt van de tabaksplantage waar ze samen opgroeiden om er hun huis op te bouwen. Omdat interraciale huwelijken net over de staatsgrens, in Washington, D.C., wel zijn toegelaten, reizen ze snel heen en weer om er te trouwen.

Eens terug in Virginia worden ze in het holst van de nacht uit hun bed gelicht en gearresteerd omdat ze met hun huwelijk de wet overtreden hebben. Het verdict van de rechtbank: een jaar gevangenis, maar die straf wordt opgeschort indien ze de stante pede de staat verlaten en er de volgende vijfentwintig jaar niet meer samen terugkeren. Vijf jaar verkrampt stadsleven en drie kinderen later negeren Mildred en Rich dat arrest. Geplaagd door heimwee keren ze terug naar Virginia. Het is het begin van een zware juridische strijd die hen tot voor het Amerikaanse Hooggerechtshof brengt.

Overdreven sentimentaliteit is ver te zoeken in het oeuvre van Jeff Nichols, die eerder memorabel werk als Mud, Take Shelter en Midnight Special afleverde . Net zoals in die films springt hij in Loving spaarzaam om met dialogen en bezingt hij zijn liefde voor het rurale Amerika. Zijn eveneens aanwezig: de afgemeten dosissen latente dreiging en spanning.

Zoals altijd kan Nichols rekenen op een uitstekende cast. Ruth Negga en Joel Edgerton stijgen boven zichzelf uit als het niet murw te krijgen stel. Mocht natuurlijk niet ontbreken: Michael Shannon, Nichols' fetisjacteur. Dit keer speelt hij de rol van Grey Villet, de fotograaf van Life Magazine die in 1965 een opmerkelijk foto-essay over het echtpaar maakte.

Hoewel het materiaal er zich uitstekend toe leent, evolueert Loving nooit tot een volbloed rechtbankthriller of heroïsch burgerrechtendrama. Dit is het integere verhaal van twee gewone mensen die een oprechte liefde voor elkaar koesteren, liever met rust gelaten willen worden en niet op zoek zijn naar een martelarenstatus.

Loving Vrijdag 24/4, 21.20, Canvas

Anno 1958 was het in Virginia strafbaar om als interraciaal koppel getrouwd te zijn. De explosieve rechtszaak die het veroordeelde stel Richard en Mildred Loving, een blanke man en een Afro-Amerikaanse vrouw, tegen hun thuisstaat aanspanden, zou de rassenverhoudingen in de hele VS echter voorgoed veranderen. Hun relatie en strijd tegen een onrechtvaardig systeem staan centraal in Loving. Wanneer Mildred (Ruth Negga) ontdekt dat ze zwanger is, vraagt Richard (Joel Edgerton), een in zichzelf gekeerde all-American bouwvakker die kickt op dragraces, zijn jeugdliefde ten huwelijk. Hij koopt een stuk grond in de buurt van de tabaksplantage waar ze samen opgroeiden om er hun huis op te bouwen. Omdat interraciale huwelijken net over de staatsgrens, in Washington, D.C., wel zijn toegelaten, reizen ze snel heen en weer om er te trouwen. Eens terug in Virginia worden ze in het holst van de nacht uit hun bed gelicht en gearresteerd omdat ze met hun huwelijk de wet overtreden hebben. Het verdict van de rechtbank: een jaar gevangenis, maar die straf wordt opgeschort indien ze de stante pede de staat verlaten en er de volgende vijfentwintig jaar niet meer samen terugkeren. Vijf jaar verkrampt stadsleven en drie kinderen later negeren Mildred en Rich dat arrest. Geplaagd door heimwee keren ze terug naar Virginia. Het is het begin van een zware juridische strijd die hen tot voor het Amerikaanse Hooggerechtshof brengt. Overdreven sentimentaliteit is ver te zoeken in het oeuvre van Jeff Nichols, die eerder memorabel werk als Mud, Take Shelter en Midnight Special afleverde . Net zoals in die films springt hij in Loving spaarzaam om met dialogen en bezingt hij zijn liefde voor het rurale Amerika. Zijn eveneens aanwezig: de afgemeten dosissen latente dreiging en spanning. Zoals altijd kan Nichols rekenen op een uitstekende cast. Ruth Negga en Joel Edgerton stijgen boven zichzelf uit als het niet murw te krijgen stel. Mocht natuurlijk niet ontbreken: Michael Shannon, Nichols' fetisjacteur. Dit keer speelt hij de rol van Grey Villet, de fotograaf van Life Magazine die in 1965 een opmerkelijk foto-essay over het echtpaar maakte. Hoewel het materiaal er zich uitstekend toe leent, evolueert Loving nooit tot een volbloed rechtbankthriller of heroïsch burgerrechtendrama. Dit is het integere verhaal van twee gewone mensen die een oprechte liefde voor elkaar koesteren, liever met rust gelaten willen worden en niet op zoek zijn naar een martelarenstatus.