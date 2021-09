In de Oostendse brandweerkazerne Post Oosteroever moeten de brandweerlieden niet alleen professioneel, maar ook privé de nodige brandjes blussen. Louis Talpe speelt luitenant Orlando, de no-nonsenseleider van de groep die een zwaar trauma met zich mee zeult.

Louis Talpe: Orlando is heel praktisch ingesteld. Hij zal nooit onbezonnen een brandend huis binnenstormen, maar wil dat mensen gered worden zonder te veel getreuzel. Hij heeft een dragende rol in de kazerne: de luitenant houdt de bende samen. Op mijn dertigste hadden ze het me niet moeten vragen, maar nu ik veertig ben, merk ik dat zo'n leidinggevende functie me wel ligt. (lacht)

...

Louis Talpe: Orlando is heel praktisch ingesteld. Hij zal nooit onbezonnen een brandend huis binnenstormen, maar wil dat mensen gered worden zonder te veel getreuzel. Hij heeft een dragende rol in de kazerne: de luitenant houdt de bende samen. Op mijn dertigste hadden ze het me niet moeten vragen, maar nu ik veertig ben, merk ik dat zo'n leidinggevende functie me wel ligt. (lacht) Jullie staan in Onder vuur middenin de vuurlinie. Die stunts zijn allicht niet voor iedereen weggelegd. Talpe: (lacht) Cool, hé? Toen we op een torenkraan moesten klauteren om een gestrande luchtballon te bevrijden, dacht ik dat het ergste wel voorbij zou zijn. Maar één van de laatste draaidagen hebben we in een brandend gebouw gefilmd. We zijn een vijftal keer naar buiten gelopen met een smeulend uniform, dat geblust moest worden door de échte brandweerlieden die instonden voor de veiligheid op de set. Erg benauwend allemaal, maar ik stond erop dat de stunts authentiek waren. Ik wilde koste wat het kost vermijden dat we de Belgische brandweergemeenschap oneer zouden aandoen. Je schreef je zelfs in voor een brandweerbootcamp ter voorbereiding. Talpe: De bootcamp was zeer belangrijk. Niet alleen om goed voorbereid te zijn, maar ook om de band met de andere acteurs te versterken. Kijk je nu anders naar brandveiligheid? Talpe: Toen ik na de opnames thuiskwam, vroeg ik meteen aan mijn vrouw: 'Waar staat ons brandblusapparaat? En waarom staan alle ramen en deuren open?' (lacht) Ik heb geleerd hoe een brand gevoed wordt, maar ook hoe je vlot een helm en masker opzet, hoe je een zuurstoffles aantrekt, en met welke waterdruk je vlammen te lijf moet gaan. Ook voor een acteur zijn die vaardigheden een meerwaarde. Is er een carrière als brandweerman aan jou voorbijgegaan? Talpe: Misschien. Ik geniet enorm van het groepsgevoel dat in zo'n kazerne heerst. Maar of ik de moed zou hebben om in een brandend gebouw te lopen? Dat gaat in tegen onze menselijke natuur. Het maakt échte brandweerlui tot levende helden.