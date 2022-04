'I'll be back.' U kent de zin, maar deze keer is het niet Arnold Schwarzenegger die hem uitspreekt: Linda Hamilton keert bijna dertig jaar na Terminator 2: Judgement Day (1991) inderdaad als Sarah Connor terug naar de franchise met de tijdreizende moorddadige robots.

Sarahs zoon John, die in de vorige films uitgroeide tot verzetsleider in een dystopische toekomst waarin de artificiële intelligentie van Skynet een nucleaire holocaust had veroorzaakt, wordt deze keer al snel geëlimineerd. Skynet blijkt ook effectief overwonnen, maar Legion, een ander digitaal brein, bedreigt net zo goed de menselijke toekomst. En ook Legion stuurt een Terminator naar het verleden om de loop van de geschiedenis te veranderen: Rev-9 (Gabriel Luna) heeft het gemunt op Dani Ramos (Natalia Reyes), een Mexicaanse fabrieksarbeider die net als John Connor in de vorige films voorbestemd is om een levensbelangrijke schakel in het verzet te worden. Dani vormt een team met Sarah Connor en met Grace (Mackenzie Davis), een mechanisch verbeterde soldate uit de toekomst. En hoewel die vrouwelijke alliantie meer dan haar streng trekt, is hun laatste hoop om de geavanceerde Rev-9 uit te schakelen gevestigd op Sarahs gezworen vijand: die ene Terminator met het rare accent die u al sinds de eerste film kent. Dark Fate (2019) maakt abstractie van de drie vorige, teleurstellende Terminator-films en pikt de draad op waar Judgement Day die liet liggen. Niet toevallig is James Cameron, de regisseur van de eerste twee films, opnieuw aan boord, zij het alleen als producent en coscenarist. In de regiestoel zit deze keer Tim Miller, die debuteerde met Deadpool (2016). Het resultaat is een intens actiespektakel met helse ravages op de snelweg, in een Texaanse gevangenis en bij een waterkrachtcentrale. Af en toe mag er vanzelfsprekend gelachen worden. Zo blijkt cyborgopa Schwarzenegger in gordijnen te doen. En opvallend: niet alleen is John Connor, de mannelijke redder met de initialen van Jezus Christus, out of the picture, het verzet komt deze keer bovendien van een vrouwelijk triumviraat. Met Sarah Connor. 'Wat echt cool is,' aldus Cameron, 'is dat deze grote actiefilm is opgehangen aan een actrice die 62 is.' Linda Hamilton, die in de jaren negentig een koppel vormde met Cameron, trainde in de woestijn met Green Berets en volgde een dieet van voedingssupplementen en hormonen om de nodige spiermassa op te bouwen. Maar hoe indrukwekkend Hamilton als wraakengel ook is, het publiek trok andermaal niet in dichte drommen naar de bioscoop. Het dark fate uit de titel zou wel eens de franchise beschoren kunnen zijn.