Canvas speelt deze week korter op de bal dan de voetballers waarmee het doorgaans zijn programmatie dichtplamuurt: de documentairereeks Janet Jackson ging pas eind januari in de States in première. Dat was toen groot nieuws. De wereldpers boog zich met loep en luizenkam over de drie uur waarin de popster over haar leven, carrière en illustere familie vertelde. Dat en passant haar invloed op zelfbewuste hedendaagse powervrouwen als Beyoncé en Rihanna werd belicht, was mooi meegenomen.

Janet Jackson werd in 1966 geboren als de jongste van negen kinderen. Vijf van haar broers speelden en zongen op dat moment al samen als The Jackson 5. Vier jaar later werden ze wereldberoemd met hits als I Want You Back en I'll Be There. Op haar zevende trad Janet zelf op in Las Vegas, als tienjarige was ze het schattige onderdeurtje in de tv-show The Jacksons. In Janet Jackson onthult ze dat ze één keer heeft geprobeerd om van het voor haar uitgestippelde showbizzparcours af te wijken, toen ze op haar achttiende naar de universiteit wilde om handelswetenschappen te studeren. 'Geen sprake van', zei vader Joe. En daarmee basta. De patriarch beheerst deze documentaire zoals hij in die tijd zijn uitgebreide gezin domineerde. Met een ijver en hardvochtigheid waarin hij Richard Williams - de vader van tennislegendes Venus en Serena - vele malen overtrof, stuwde Joseph Walter Jackson zijn kroost naar de top. Ze werden gedrild en geslagen, moesten eindeloos repeteren en mochten hem niet 'papa' noemen, maar 'Joseph'. De sporen die dat nalaat, zijn zelfs van Janets gezicht af te lezen wanneer ze hem bedankt voor zijn steun. Deze reeks zoekt een evenwicht tussen de wil van de zangeres om een eerlijk verhaal te vertellen, en de geslotenheid die haar hele familie kenmerkt. Dat geldt ook als ze het over het fameuze Super Bowl-incident met Justin Timberlake heeft ('We zijn nog altijd goeie vrienden') en nog meer als ze praat over haar overleden broer Michael. Ze blijft hem vrijpleiten van pedofilie, maar geeft wel toe dat de schandalen ook haar carrière hebben geschaad. Toen in 1993 de eerste getuigenissen tegen Jacko naar buiten kwamen, liep zijn zus een lucratieve sponsordeal met Coca-Cola mis. Canvas zendt de vierdelige serie in twee dubbele afleveringen uit. Laten we elkaar geen La Toya noemen: u gaat in de eerste plaats kijken omwille van de familie en de smeuïge verhalen. Let tussendoor echter ook even op de muziek. De spijkerharde eightiesfunk die ze met producers Jimmy Jam en Terry Lewis op platen als Control (1986) en Rhythm Nation 1814 (1989) tentoonspreidde, staat nog altijd als een huis en maakte van haar een van de grootste artiesten van het decennium. Er zijn veel Jacksons, maar er is slechts één Janet.