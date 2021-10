Donato Carrisi slaagt er met zijn La Ragazza Nella Nebbia in om u tot het einde in de nevelen van zijn verhaal te hullen.

Vlak voor kerst verdwijnt de zestienjarige Anna Lou in de nevelen die het Alpendorpje Avechot omringen. De gerenommeerde inspecteur Vogel, nooit vies van enige media-aandacht, leidt het onderzoek. Zijn hoofdverdachte: de lokale leraar Loris Martini. Vogel probeert Martini in het nauw te drijven, zodat hij zichzelf verraadt, maar zelf is de speurder ook niet onbesproken: in een van zijn vorige zaken heeft hij met bewijsmateriaal gesjoemeld. Maanden na het afsluiten van de zaak duikt Vogel opnieuw in het bergdorp op, zonder dat hij zich het dodelijke ongeval herinnert dat hij net heeft veroorzaakt. La ragazza nella nebbia - 'Het meisje in de mist' - heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis: het was eerst een filmscenario waar niemand zich aan wilde wagen, waarop auteur Donato Carrisi het dan maar zelf tot een roman bewerkte, die een bestseller werd, waarop het alsnog verfilmd werd, met Carrisi zelf in de regisseursstoel. Hij mag ook enkele grote namen tot zijn cast rekenen. Vogel wordt vertolkt door Toni Servillo, die als sinistere ijdeltuit al schitterde in Il Divo en La grande bellezza, de Franse veteraan Jean Reno kruipt in de huid van politiepsychiater Flores. Stilistisch is het in sepia gedrenkte La ragazza nella nebbia duidelijk geïnspireerd door de Scandinavische thrillers. Het fictieve dorpje Avechot, een gesloten gemeenschap waar de tijd sinds de jaren zeventig lijkt te hebben stilgestaan, heeft iets van een Italiaans Twin Peaks. Voor de kronkelige plotstructuur heeft Carrisi ook gekeken naar thrillers als The Silence of the Lambs, Seven en The Usual Suspects. Een topfilm van dat kaliber is Carrisi's regiedebuut niet, maar hij slaagt er wel in om u tot het einde in de nevelen van zijn verhaal te hullen.