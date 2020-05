Netflix brengt een documentaire over Jeffrey Epstein, zo filthy rich dat hij jarenlang mensen tot objecten kon degraderen.

De Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein werd begin juli 2019 opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarigen, vrouwenhandel en het aanzetten tot kinderprostitutie. Op 10 augustus pleegde hij - vermoedelijk - zelfmoord in zijn cel. Omdat het zomer was, konden we het hele schokkende verhaal een maand lang in tegen elkaar opbiedende episodes volgen in de kranten. Nu is er de vierdelige Netflixdocumentaire Jeffrey Epstein: Filthy Rich, die gebaseerd is op een boek dat de Amerikaanse misdaadauteur James Patterson over de zaak heeft geschreven. Maar dat boek is al in 2016 verschenen. Hoe kan dat?

Simpel: het was niet de eerste keer dat Epstein met het gerecht in aanraking kwam. Na een klacht van een veertienjarig meisje en haar ouders opende de politie van Palm Beach, Florida in 2005 een onderzoek. Ook de FBI bemoeide zich met de zaak. De uiteindelijke tenlastelegging telde 53 bladzijden en bevatte genoeg bezwarend materiaal om Epstein voor de rest van zijn leven achter slot en grendel te steken. De advocatenroedel van de miljardair sloot echter een deal met de openbare aanklager. Epstein moest voor achttien maanden de cel in, maar werd zes dagen per week opgehaald door zijn chauffeur om buiten de gevangenismuren te gaan werken. Na dertien maanden kwam hij vrij. De openbare aanklager, Alexander Acosta, werd in 2017 door president Donald Trump benoemd tot minister van Werk.

Het staat vast dat Trump een goeie kennis van Epstein was - net als voormalig president Bill Clinton, trouwens.

De potus kent ook de tegenpartij. In 2016 legde Katie Johnson (een schuilnaam) een klacht tegen toenmalig presidentskandidaat Trump neer. Ze beweerde dat hij haar in 1994 had verkracht op een feestje bij Epstein thuis, toen ze dertien was. Of de klacht, die kort daarop werd ingetrokken, gegrond was, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Maar het staat vast dat Trump een goeie kennis van Epstein was - net als voormalig president Bill Clinton, trouwens. Trump kende ook de rol van Alexander Acosta in het eerste misbruikschandaal, inclusief de illegale afspraak die hij met de advocaten van Epstein had gemaakt om de slachtoffers niet over de deal in te lichten, zodat die niet in staat zouden zijn bezwaar aan te tekenen.

Acosta werd bij zijn aanstelling in februari 2017 kort door de Senaat over de zaak ondervraagd, maar de feiten wogen niet zwaar genoeg. Hij bleef minister tot hij na de arrestatie van Epstein onder druk van de publieke opinie moest opstappen.

Jeffrey Epstein kreeg eens een twaalfjarige drieling cadeau, die speciaal voor zijn verjaardag uit Frankrijk werd overgevlogen. Op een andere keer hielp hij de Britse prins Andrew aan een minderjarige wip. Maar het grootste schandaal - en dat geldt net zo goed voor Michael Jackson en Harvey Weinstein - is dat hij zo filthy rich was dat hij twintig jaar lang andere mensen tot objecten kon degraderen, terwijl iedereen de andere kant op keek.

