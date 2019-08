Een intimistische roadmovie van de hand van Sean Penn.

In 1992 keert de twintiger Chris McCandless de maatschappij de rug toe om in de wilde natuur van Alaska te gaan leven. Een achtergelaten mijnwerkersbus op de Stampede Trail wordt zijn nieuwe thuis. Hij verblijft er meer dan honderd dagen voor wat vooral een pijnlijke confrontatie met de eenzaamheid in de ruige natuur zal worden.

De journalist Jon Krakauer reconstrueerde de levenswandel van de rebelse McCandless, alias Alexander Supertramp (een onbevangen Emile Hirsch), aan de hand van diens dagboekaantekeningen.

Sean Penn verfilmde het tot een fraaie, intimistische roadmovie over een romantische outsider die wil breken met de valsheid van de beschaving. McCandless' buswrak, dat ook in de film wordt gebruikt, is trouwens een soort bedevaartsoord voor trekkers geworden.