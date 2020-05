Een echt ongelooflijke heldendaad? Fulltime voor je gezin zorgen, zo ontdekt Mr. Incredible in deze sequel. Wat niet betekent dat er is bezuinigd op supervertier.

De animatiefilm Incredibles 2 (2018) pikt de draad weer op waar de eerste film uit 2004 die liet liggen: met The Underminer die een bank wil overvallen. De superheldenfamilie Parr - moeder Helen (alias Elastigirl), vader Bob (Mr. Incredible), de veertienjarige Violet, prepuber Dash en baby Jack-Jack - wil hem dat beletten, maar hun poging draait op aardig wat brokken uit. Superhelden waren al illegaal, maar kregen nog financiële steun. Daar ziet de overheid nu ook van af. Maar dan worden de Parrs benaderd door businessmagnaat Winston Deavor en zijn zus Evelyn. Zij willen superhelden op geheime missies sturen, hun acties opnemen en die vervolgens verspreiden om het imago van iedereen met superkrachten te herstellen.

Winston selecteert echter niet Bob voor die opdrachten - die veroorzaakt nogal wat collateral damage - maar de rekbare Helen. Kleerkast Bob dient ondertussen het gezin te bestieren en dat gaat hem bepaald niet goed af. Dash met zijn huiswerk helpen, de liefdesperikelen van Violet, de ontluikende superkrachten van Jack-Jack: het put hem zowel fysiek als emotioneel uit. En dan duikt een nieuwe snoodaard op: Screenslaver hypnotiseert mensen en controleert hun geesten via tv-schermen. De Incredibles en hun vriend Frozone vormen weer front om de wereld te beschermen.

In 2004 waren The Incredibles en Spider-Man zowat de enige superheldenfilms in de bioscoop. De concurrentie in capes of spandex is sindsdien een flink stuk steviger geworden, maar deze sequel bleek toch een triomfantelijke terugkeer, ook aan de kassa: met 1,2 miljard dollar is het de best scorende Pixartitel ooit. Regisseur Brad Bird trekt voluit de genderkaart en laat Elastigirl - deze keer met ongegeneerd vrouwelijk vormen - met de motor op een monorail springen, een wolkenkrabber als trampoline gebruiken om aan boord van een helikopter te raken en een schip op volle snelheid neutraliseren. Deze heldin heeft een pak meer punch dan de Disney-prinsessen van weleer. De onweerstaanbare toverformule van Pixar - baanbrekende animatie, diepe emoties en fantasierijke gags - doet de rest.

