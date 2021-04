Kom je niet vaak in films en op tv tegen: een oudere vrouw die een vurige affaire heeft met een veel jongere man, in het geval van het Deense Queen of Hearts een minderjarige jongen dan nog.

Advocate Anne (Trine Dyrholm) heeft alles wat een modelgezin uit de hogere middenklasse betaamt: een solide huwelijk met de leuke, attente en hardwerkende arts Peter (Magnus Krepper), schattige tweelingdochters, een glamoureuze garderobe en een prachtig modernistisch huis vol designmeubelen diep in de bossen. Alles verandert wanneer Gustav (Gustav Lindh) bij hen intrekt, Peters zestienjarige zoon uit een vorige rel...

Advocate Anne (Trine Dyrholm) heeft alles wat een modelgezin uit de hogere middenklasse betaamt: een solide huwelijk met de leuke, attente en hardwerkende arts Peter (Magnus Krepper), schattige tweelingdochters, een glamoureuze garderobe en een prachtig modernistisch huis vol designmeubelen diep in de bossen. Alles verandert wanneer Gustav (Gustav Lindh) bij hen intrekt, Peters zestienjarige zoon uit een vorige relatie. Zijn moeder in Zweden wil hem naar een kostschool sturen omdat hij al van verschillende scholen is getrapt. Anne en Peter willen hem een tweede kans geven maar niet veel later begint Anne een broeierige affaire met Gustav, waarbij ze zich ogenschijnlijk weinig aantrekt van de gevolgen. Nochtans is Anne een gerespecteerde advocate, gespecialiseerd in het verdedigen van jonge slachtoffers van verkrachting en misbruik. Maar is enkel zij verantwoordelijk of treft ook lastpost Gustav, die geen grenzen kent, schuld? Voor ze goed en wel beseffen in wat voor een geladen avontuur ze zich hebben gestort komt hun geheim uit en wordt hun leven en dat van de mensen rondom hen gruwelijk ontregeld. 'Ik wil vooral vragen oproepen, niet noodzakelijk antwoorden geven', zegt May el-Toukhy, de Deens-Egyptische cineaste van dit donkere, seksueel expliciete melodrama. 'We hebben de neiging om verhalen te vertellen over het idee dat er iets goeds in het kwade schuilt, maar we vertellen zelden verhalen over het kwade in het goede, ook al bevatten die ook eeuwige waarheden over menselijk gedrag. Over die breuklijn wil ik het hebben.' Soms dreigt Queen of Hearts daarbij naar soapopera of softporno af te glijden, maar de ongewone spanning, de gedurfde ambigue aanpak, de complexe achtergrond en de elegante, tegelijk kille en sensuele cinematografie van Jasper J. Spanning houden dit moraliteitsdrama intrigerend. De prestatie van hoofdrolspeelster Trine Dyrholm, die u misschien kent van haar even indrukwekkende vertolking van de Velvet Underground-chanteuse in Nico, 1988, draagt daar overigens ook in niet geringe mate toe bij.