Tv-tip: 'Het uur van de wolf' leert u dat Vivienne Westwood niet zo punk is als u dacht

'Spijtig dat de film middelmatig is, want Vivienne en Andreas zijn dat niet.' Dat statement liet modeontwerpster Vivienne Westwood de wereld insturen, net voor deze documentaire op Sundance in première ging. Om maar te zeggen dat Dame Vivienne op haar 77e en ruim veertig jaar na de punkexplosie, waar ze een niet gering aandeel in had, nog steeds niet vies is van een stevige middenvinger.

Westwood stond, samen met haar ex-man en Sex Pistols-manager Malcolm McLaren mee aan de basis van de punkbeweging.

Regisseur Lorna Tucker had Westwood voor haar documentaire nochtans drie jaar mogen volgen, volgens datzelfde statement 'om Viviennes activisme te filmen, maar dat beslaat nog niet eens vijf minuten van de documentaire. Wel zit er een pak oude modefootage in die ook gratis online te bekijken valt.' Dat Westwood haar engagement belangrijk vindt, bleek onlangs nog op de London Fashion Week, waar ze haar modellen hulde in slogans over consumentisme en de klimaatsverandering. Uiteindelijk betrad ze zelf het podium, met de boodschap: 'Dit jaar moet er iets veranderen.'

De docu, waarvan de originele titel Westwood: Punk, Icon, Activist luidt, zegt inderdaad meer over punk en de iconische status van de ontwerpster dan over haar activisme. Westwood stond, samen met haar ex-man en Sex Pistols-manager Malcolm McLaren mee aan de basis van de punkbeweging. De provocerende look van de prille punkers werd gepropageerd door Sex, de boetiek die het koppel destijds runde in King's Road. Maar terwijl de licht prikkelbare Westwood in deze documentaire graag praat over haar ontwerpen en haar positie als zakenvrouw, is ze een pak minder spraakzaam over haar aandeel in de punk en haar relatie en breuk met McLaren. 'Moeten we het nu echt over elk klein stukje daarvan hebben?' moppert ze. 'Dat is zo saai.'

Joe Corré, haar zoon met McLaren, en haar huidige partner Andreas Kronthaler (die volgens hardnekkige geruchten de inspiratiebron was voor Sacha Baron Cohens personage Brüno) zijn gelukkig openhartiger, waardoor je toch een duidelijk, zelfs geestig inzicht krijgt in Westwoods opmerkelijke leven. En dat, zo toont ook deze docu, is allesbehalve middelmatig.