In het tweede seizoen van 'Homecoming' wordt Julia Roberts ingeruild voor Janelle Monáe.

Als we zeggen dat Homecoming gebaseerd is op een podcast, dan bedoelen we eigenlijk een hoorspel. Toneel voor de oren dus, zoals in de jaren negentig 't Koekoeksnest op Radio 2 of War of the Worlds, waarmee Orson Welles op een dag in 1938 de VS in rep en roer zette omdat luisteraars dachten dat de aarde echt door aliens werd aangevallen. Zo ver heeft de Amazon Prime-serie Homecoming het niet geschopt, maar het was wel een grote hit, uitstekend vertier én, met een cast bestaande uit onder anderen David Schwimmer, Oscar Isaac en Catherine Keener, een sluitend bewijs dat podcasts tegen 2016 big business waren geworden.

Het is rond die tijd dat de film- en tv-industrie, altijd op zoek naar goede verhalen, het format begon te ontdekken. Als het op het omzetten naar goeie tv-scripts aankomt, hebben podcasts immers een voetje voor: ze zijn alvast in episodes gegoten, leunen sterk op dialogen én zijn immens populair. Ze brengen hun eigen fans mee, wat je van die suffe ouwe roman niet kunt zeggen.

De producent van Homecoming, Gimlet Media, verklaarde in 2017 aan het Amerikaanse Variety te willen uitgroeien tot de 'HBO van de audio', maar voor Homecoming gingen ze in zee met Amazon Prime. De constant om hits verlegen zittende streamingzender kocht de rechten en maakte er zijn paradepaardje voor het najaar van 2018 van. Eli Horowitz en Micah Bloomberg mochten hun eigen podcast herwerken, Sam Esmail van Mr. Robot werd aangetrokken als regisseur en de hoofdrol was voor de laatste A-lister uit Hollywood die nog niet de overstap naar het kleine scherm had gemaakt: Julia Roberts.

De complexe psychologische thriller, over een centrum dat de begeleiding van oorlogsveteranen als dekmantel voor heel andere - we verklappen niet welke - doeleinden gebruikt, was een commercieel en kritisch succes. Dat schept verwachtingen, en we zullen héél binnenkort weten of die worden ingelost. Julia Roberts is er in seizoen twee niet meer bij, maar wordt vervangen door de geweldige Janelle Monáe, zangeres, stijlicoon en als actrice vooral bekend van Oscarwinnaar Moonlight (2016). Horowitz en Bloomberg hebben opnieuw het hele zootje bedacht. Over de plot lossen ze niks, maar dat maakt niets uit: voor een paranoïde thriller waarin de overheid met alle zonden Israëls wordt overladen, maken wij sowieso tijd.

Homecoming - seizoen 2 Vrijdag 22/5, Amazon Prime

