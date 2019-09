Vanaf vrijdag is de driedelige documentairereeks over Microsoft-genie Bill Gates te zien op Netflix.

Bill Gates eet het liefst hamburgers, hij houdt van honden en zijn grootste angst is dat op een dag zijn hersenen het voor bekeken houden. Dat is zowat het enige dat Netflix vooraf kwijt wil over deze driedelige docureeks omtrent de man die mannen met bril en een nerdkapsel zelfvertrouwen schonk en met zijn technologiebedrijf Microsoft vrijwel elke concurrent uit de markt duwde. Kunnen we wél al verklappen: roddels van misnoegde ex-werknemers hoeft u in Inside Bill's Brain niet te verwachten, gesprekken met het opperbrein zelf des te meer.

Een hagiografie, denkt u? Het lijdt inderdaad weinig twijfel dat de nadruk zal liggen op Gates' zakelijk en technologisch vernuft. Zal natuurlijk ook niet ontbreken: zijn filantropisch werk. Met de Bill & Melinda Gates Foundation steekt de intussen gepensioneerde Gates een aanzienlijk deel van zijn fortuin - dat een slordige 105 miljard dollar bedraagt - in projecten die de oorzaken en gevolgen van armoede en ongelijkheid uit de wereld moeten helpen. Daar zitten nogal wat messiaanse dingen bij.

Kak in water veranderen

Move over, Jesus. Gates spendeerde miljoenen dollars aan de ontwikkeling van zogenaamde 'wormtoiletten'. Die hoef je niet met water door te spoelen en zijn niet aangesloten op de riolering. Reden: onder de toiletpot zit een container met tijgerwormen die uitwerpselen vlotjes omzetten in water. In testland India, waar mensen nog vaak langs de weg een dampend hoopje achterlaten, werden vijfduizend van die Tiger-toiletten (kostprijs: circa 300 euro per stuk) geïnstalleerd. Drinkbaar water genereren ze nog niet, maar ook daar wordt aan gewerkt. Schol!

Het woord verspreiden

Vorig jaar schonk Gates aan elke afstuderende Amerikaanse universitair een exemplaar van Factfulness. Met dat boek probeerde de Zweedse hoogleraar Hans Rosling ons ervan te overtuigen dat de wereld er heel wat minder slecht aan toe is dan we denken. Gates noemde het boek op zijn blog 'een onmisbare handleiding voor wie helder over de wereld wil nadenken' en investeerde prompt 55 miljoen dollar in de verspreiding ervan. Dat Rosling in zijn boek het echtpaar Gates prijst om hun filantropie, zal ook wel geholpen hebben.

Het aards paradijs bouwen

Gates telde in 2017 80 miljoen dollar neer voor een stuk land van 10.000 hectare in de woestijn van de Amerikaanse staat Arizona. Hij wil er Belmont neerpoten, een slimme, op groene energie en revolutionaire technologie functionerende stad die ruimte moet bieden aan 200.000 inwoners. Criticasters lachen zich een breuk en zien vooral een project dat zal floppen wegens waterschaarste. Iets zegt ons dat de toekomstige inwoners van Belmont veel tijd op een wormtoilet zullen moeten doorbrengen.