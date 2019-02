Tv-tip: Fien Troch toont de botsende werelden van tieners en volwassenen in 'Home'

Een beetje skaten, een beetje blowen, een beetje rondhangen op een parkeerplaats: dat is wat Sammy, Lina en hun vrienden gewoonlijk doen in de kleine stad in de Vlaamse rand rond Brussel waar ze wonen. Ze krijgen het gezelschap van Kevin, de zeventienjarige neef van Sammy die net uit de jeugdinstelling ontslagen is.

Om verdere confrontaties met zijn vader te vermijden heeft Sammy's moeder ermee ingestemd om hem een tijdje op te vangen. Zo leert Kevin ook Sammy's beste vriend John kennen, een stille, mysterieuze jongen die thuis vernederd wordt door zijn psychopathische moeder. Het klikt meteen tussen die twee, maar samen doen ze ook dingen die ervoor zorgen dat er een enorme druk op de anderen uitgeoefend wordt.

Het was de documentaire When Kids Get Life, over minderjarigen in de VS die tot levenslang veroordeeld zijn, die bij Troch het zaadje voor Home plantte, maar dat is niet de kern van haar ongemakkelijke drama. 'Een van die jongens had een heel verwrongen relatie met zijn moeder', vertelde Troch drie jaar geleden in dit blad. 'Het ging me vooral over hoe een huis een thuis kan worden, en hoe je omgaat met een bezwaard verleden.'

Home, dat Troch voor het eerst samen met haar partner en monteur Nico Leunen schreef, geeft pijnlijk accuraat weer hoe de communicatie tussen jongeren en volwassenen fout kan gaan. Het jonge grut dat u ziet, wordt overigens vertolkt door onbekende gezichten, die zich met veel naturel van hun taak kwijten. En Karlijn Sileghem verdient een pluim als Sammy's moeder, die overloopt van de goede bedoelingen.