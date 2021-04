'Er staat een dik half miljard euro op de bankrekening van de Belgische staat van zogenaamde erfloze nalatenschappen. Dat zijn onbeheerde nalatenschappen met een positief saldo, meestal tussen de 12.500 en 50.000 euro.' In Erfgenaam gezocht speurt Axel Daeseleire naar nietsvermoedende erfgenamen aan wie een smak geld toekomt.

'Als er dertig jaar na het overlijden van de erflater nooit een erfgenaam is komen opdagen, gaat dat geld naar de staat', legt Daeseleire uit. 'Die doet wel enige moeite om te zoeken, maar niet tot in het oneindige. Wij gaan daarentegen wél tot op het bot. Noem mij gerust een soort vrijblijvende curator. (lacht)'

...

'Als er dertig jaar na het overlijden van de erflater nooit een erfgenaam is komen opdagen, gaat dat geld naar de staat', legt Daeseleire uit. 'Die doet wel enige moeite om te zoeken, maar niet tot in het oneindige. Wij gaan daarentegen wél tot op het bot. Noem mij gerust een soort vrijblijvende curator. (lacht)' Hopen we niet allemaal dat we op een dag poen erven van een onbekende achteroom? Axel Daeseleire: Het gaat inderdaad vaak om verre familie. In die zin kan jij of ik erfgenaam zijn. Soms had de erflater geen kinderen of was het iemand van vergevorderde leeftijd. Erfgenamen weten vaak wel dat ze een verre neef of nicht hebben, maar niet dat er een erfenis op hen wacht. En dan duik jij in de archieven? Daeseleire: In het Belgisch Staatsblad worden de namen en gegevens gepubliceerd van overledenen zonder bekende erfgenamen. Dan heb je al een naam. Vervolgens begin je te zoeken naar hints en informatie. Het researchteam regelt het papierwerk, maar ik verricht ook veldonderzoek: met mensen spreken op de plek waar erflaters gewoond of gewerkt hebben, in de hoop hun informatie te ontfutselen. Daar kruipt veel energie in. Het is complexe materie, waar allerlei familiale kwesties mee gemoeid zijn. We werken uiteraard samen met notarissen. Die doen vaak een beroep op genealogen, om een stamboom volledig uit te spitten en tegen betaling effectief alle erfgenamen te vinden. Soms zijn dat er meer dan vijftig. Wat heb je ervan opgestoken? Daeseleire: We delven het leven van mensen echt op. Geen bekende historische figuren, maar gewone mensen die zo een soort herrijzenis krijgen. Dan waan je je een archeoloog. We zijn vaak gefixeerd op onze toekomst, maar in het verleden graven vind ik minstens zo boeiend. Heb je nu de smaak van de genealogie te pakken? Daeseleire: Het programma heeft mijn nieuwsgierigheid naar mijn stamboom alleen maar aangewakkerd. Ik heb geen kinderen, en vorig jaar was ik er bijna geweest, toen ik geveld werd door corona. Nu ik erover nadenk: misschien moet ik toch maar eens mijn testament opmaken. (lacht)