Tv-tip: een onthutsende documentaire over Rosemary, het zwarte schaap van de Kennedy's

What Ever Happened to Rosemary Kennedy? hangt een kale lichtpeer boven de donkerste bladzijde uit hun fotoalbum.

Deze docu gaat niet over de manier waarop Joseph Kennedy tijdens de Drooglegging zijn fortuin vergaard heeft, noch over zijn affaires met actrices als Gloria Swanson en Marlene Dietrich, die een voorafspiegeling waren van de liederlijke avonturen van zijn zoons. Hij gaat wel over de manier waarop Kennedy zijn oudste dochter vakkundig uit de familie heeft weggesneden: zolang de mentaal zwakke Rosemary (ze had het IQ van een tienjarige) niet voor problemen zorgde, werd ze gedoogd.

Toen ze rond haar 23e echter het familieblazoen dreigde te bezoedelen, liet hij bij haar in 1941 een lobotomie uitvoeren. Nadat die mislukt was, werd ze weggestopt in een instelling. De dramatische voice-over van What Ever Happened to Rosemary Kennedy? stelt onomwonden: 'She became a threat to the boys' career.' Joe wilde namelijk per se een president als zoon.

De Franse regisseur Patrick Jeudy heeft al minstens vijf documentaires over de Kennedy's gedraaid - zijn twee films over Marilyn Monroe niet meegerekend - en kijkt in What Ever Happened to Rosemary Kennedy? met onverholen afkeer naar het door ambitie voortgestuwde ouderpaar Joe en Rose. Vooral in haar geval is dat opmerkelijk, want het is niet evident iets negatiefs over de filantrope Rose Fitzgerald Kennedy te vinden. Er werd tot nu toe zelfs aangenomen dat ze niet op de hoogte was van de lobotomie van haar dochter, maar dat wordt in deze docu laconiek ontkend: 'Rose deed alsof ze van niks wist.'

De Tweede Wereldoorlog was uitgebroken, de familie was teruggekeerd naar Amerika, het meeste personeel was vertrokken en Joseph Kennedy, de Amerikaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, zat met Rose zo goed als alleen in de grote ambassadeurswoning in Londen. Misschien durft hij er bij gebrek aan bewijs niet echt op in te gaan, maar met één zinnetje suggereert Jeudy dat er op dat moment iets gebeurd zou kunnen zijn tussen de seksueel hyperactieve Joe en zijn aantrekkelijke dochter. Iets dat drastische maatregelen noodzakelijk maakte.

Eunice, volgens de film zowat de enige Kennedy-telg die zich na de noodlottige gebeurtenissen van 1941 nog om haar zus zorgen maakte, stampte twintig jaar later ter ere van Rosemary de Special Olympics uit de grond. Dat zet aan het denken: een geoliede pr-machine als die van de Kennedy's had van een mentaal gehandicapt kind toch net zo goed een wapen kunnen maken? Het blijft vreemd, zelfs voor die tijd en in die familie, dat Rosemary moest verdwijnen.