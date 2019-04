Dat onze Franstalige landgenoten ook uitmuntende tv-fictie kunnen maken, weten we sinds La trêve. Vanaf nu is ook het tweede seizoen te zien op Canvas.

Een wereldwijde Netflix-release zorgde ervoor dat het eerste seizoen van de RTBF-reeks van scenaristen Benjamin d'Aoust, Stéphane Bergmans en Matthieu Donck ver buiten de landsgrenzen succes oogstte. Niet slecht voor een grimmige serie met een beperkt budget en een cast vol nobele onbekenden. De twee daaropvolgende reeksen uit Wallonië met een prestigieus etiket - Ennemi public en La fôret - haalden niet hetzelfde niveau.

In de eerste twee afleveringen van het tweede seizoen blijven de ingrediënten die van het eerste een voltreffer maakten aanwezig: unheimliche dennenbomen met een lynchiaans aura in de Ardennen, een (fictief) dorp vol rare snuiters en een onheilspellende intro met muziek van Balthazar. Maar waar in het eerste seizoen het lijk van een Togolese profvoetballer een etterbuil vol opgekropte geheimen opende in het dorpje Heiderfeld in de Semoisstreek, staat dit keer een andere gruwelijke misdaad centraal.

We schrijven zomer 2018 in het fictieve dorp Musso, op een boogscheut van Heiderfeld. Inspecteur Yoann Peeters (komiek Yoann Blanc verdient alweer een pluim voor zijn getormenteerde vertolking) heeft de politie de rug toegekeerd en geeft nu les aan de universiteit. Hij wil rust, maar net dan krijgt hij bezoek van zijn vroegere psychiater Jasmina Orban (Jasmina Douieb). Haar nieuwe patiënt Dany Bastin (Aurélien Caeyman), een jongeman met een fameus strafblad, wordt beschuldigd van de moord op een barones van wie hij de tuinier was, en die met overgesneden keel in een zwembad werd aangetroffen.

Is haar dood gelinkt aan de moord op een andere vrouw, tien jaar eerder? Jasmina is er rotsvast van overtuigd dat Dany onschuldig is, en Yoann is de enige die haar vermoeden kan bevestigen. Aanvankelijk moet hij niets van het onderzoek weten. Toch duurt het niet al te lang voor hij besluit de onderste steen naar boven te brengen.

De makers lieten zich dit seizoen losjes inspireren door de waargebeurde zaken van Patrick Dils, slachtoffer van een juridische dwaling, en de Marokkaanse tuinman Omar Raddad, die tot achttien jaar cel werd veroordeeld voor de moord op zijn werkgeefster, ondanks harde tegenbewijzen. Toch zijn ook in La trêve 2 de misdaad en de verwikkelingen daarrond vooral een excuus om diep in de psyche van de personages te graven. Er wordt opnieuw een web tussen heden en verleden gesponnen, en zowel stilistisch als narratief werd er weer goed gekeken naar internationale voorbeelden als Twin Peaks, Fargo, Broadchurch en True Detective.