Hoe verover je als enige huisvader een plek aan de schoolpoort tussen een groep moeders? Dat is Paul Ready's uitdaging in Motherland, de puntige, zesdelige BBC-serie die speelplaatspolitiek à la De luizenmoeder met een fikse portie absurde humor en plaatsvervangende schaamte vermengt.

De Britse acteur uit Bodyguard speelt Kevin in Motherland, een papa die zich even hard uitslooft voor zijn kinderen als voor de goedkeuring van mama's. Dat levert een pijnlijk grappige strijd op die in dit nieuwe seizoen nog komischer wordt.

Vlak na het vorige seizoen werd je voor het eerst vader. Was Motherhood een goede generale repetitie?

Paul Ready:(lacht) Absoluut niet! In plaats van me voor te bereiden op het ouderschap, maakte de serie me er doodsbang voor. Mijn dochter is intussen drie, dus gelukkig heeft ze nog niet de leeftijd bereikt waarop er schoolpoortpolitiek in het spel is. Maar nu ze naar de kleuterklas gaat, nadert dat moment met rasse schreden. Ik bereid me op het ergste voor.

In de serie speel jij een brave huisvader die de voetveeg van enkele moeders is. Geen beeld waarmee je mannen overtuigt om voltijds voor hun kids te zorgen.

Ready:Nee. Aanvankelijk had ik er problemen mee dat Kevin constant het mikpunt van spot was. Dat heb ik ook tegen de scenaristen gezegd. In de aanloop naar dit seizoen hebben we daarom veel over Kevin gepraat, zodat we hem wat proactiever konden maken. Nu klinkt zijn stem luider en ontdek je ook met welke problemen hij als huisvader worstelt. De kans dat iemand zal toegeven dat hij op hem lijkt, is nog altijd klein, maar ik geloof wel dat in elke ouder een stukje van Kevins softe, behaagzieke kant zit. (lacht)

Dus ook in jou?

Ready: Natuurlijk! Ik switch constant tussen de opvoedingsstijlen van de hectische Julia (Anna Maxwell Martin, nvdr.), die werk en privé in Motherland maar niet in evenwicht krijgt, de zorgeloze Liz (Diane Morgan, nvdr.) bij wie alles steeds op zijn pootjes terechtkomt én die van de vermoeiend enthousiaste Kevin, die altijd bereid is om zichzelf slapstickgewijs belachelijk te maken tijdens een goochelshow op een feestje. De stemming van mijn dochter bepaalt eigenlijk hoe ik als vader ben.

Dan moeten de afgelopen weken een hele beproeving zijn geweest.

Ready: Ik beleef nu intense maanden, ja. De tijd die ouders met hun kinderen doorbrengen is tijdens de lockdown enorm toegenomen. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Ik heb alvast de goochelskills van Kevin in praktijk proberen te brengen. Zonder succes, moet ik toegeven, want mijn dochter is een moeilijk publiek. Ze wilde enkel maar dat ik Elsa uit Frozen speelde! (lacht)

Motherland - seizoen 2 Woensdag 10/6, 21.00, BBC First

