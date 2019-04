Een verhelderende documentaire over een van de invloedrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw.

Joan Miró staat samen met zijn tijdgenoot Salvador Dalí bekend als een van de grootste exponenten van het Spaanse surrealisme. De Catalaan schilderde en beeldhouwde in een biomorfisch abstracte stijl, met veel vloeiende lijnen en speelse kleuren. Zelf zag hij het anders: hij vertrok altijd vanuit het idee dat alles 'shit' was.

Zoals elk creatief genie had ook Miró minder hebbelijke kantjes, die in deze documentaire uitvoerig worden belicht door zijn kleinzoon Joan Punyet. Zo had Miró, die geobsedeerd was met het heruitvinden van zichzelf, de neiging om zijn eigen werk te vernielen. Geen wonder dat zijn naaste omgeving hem omschrijft als 'een lieverd bij dag en een monster bij nacht'.

Persoonlijke ellende kreeg hij ook te verwerken, want zijn dochter en twee volwassen kleinkinderen kwamen tragisch om het leven. Dankzij de medewerking van Miró's familie biedt deze docu een verhelderend inzicht in de minder bekende aspecten van een van de invloedrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw.