2022 of niet: als Julian Fellowes, die voor de conservatieven in het Britse Hogerhuis zetelt, een nieuwe reeks uitbrengt, is dat nieuws. De bedenker van het kostuumdrama Downton Abbey, bij benadering de grootste Britse tv-klassieker van het lopende millennium, verkaste van ITV naar HBO en van het Noord-Engelse platteland naar de Amerikaanse grootstad New York voor The Gilded Age.

De fans van zijn werk zullen zich evenwel niet bekocht voelen: terwijl de bedienden andermaal het kristal oppoetsen, zijn we onder hoge plafonds opnieuw getuige van de laagste instincten, de mores, de sores en het gekonkel van de upper class.

De reeks gaat iets verder terug in de tijd dan Downton Abbey. Zoals de titel aangeeft, speelt ze zich af tijdens de zogenaamde Gilded Age, een tijd op het einde van de 19e eeuw waarin de Amerikaanse samenleving aan een razend tempo veranderde. Het is dezelfde periode én plaats als waar The Age of Innocence (1983) van Martin Scorsese zich afspeelde, maar de klemtoon ligt elders. Het lijkt er Fellowes om te doen de mechanismes van het tijdperk zelf, waarin een nieuwe aristocratie de oude elite aan de top kwam aflossen, bloot te leggen. Dat doet hij aan de hand van twee families die in dezelfde straat pal tegenover elkaar - symbolischer kan haast niet - een statig herenhuis betrekken. Aan de ene kant heb je de zussen Agnes van Rhijn en Ada Brook, die de komst van hun verarmde nichtje Marian verbeiden en het oude New York vertegenwoordigen. Aan de andere kant komt de familie Russell wonen: hij een rijke, snobistische speculant, zij een ambitieuze huisvrouw die van plan is hun geld in macht om te zetten. In de allereerste, somptueus in beeld gezette aflevering wordt met vaste hand een wereld van tegenstellingen geschilderd - tussen oud en nieuw, maar ook tussen arm en rijk, wit en zwart en jong en oud. Fellowes heeft laten uitschijnen dat er weleens een jonge versie van het populaire Downton Abbey-personage Violet Crawley (in die reeks gespeeld door Maggie Smith) zou kunnen opduiken. Of het zover komt en wie haar dan moet spelen blijft voorlopig een raadsel, maar tot dan kunnen we volop genieten van Sex and the City-ster Cynthia Nixon. Het personage Ada Brook, dat ze met veel goesting en nuance neerzet, is een tegenstelling op zich: gedwee maar koppig, arm in rijke kleren en te zachtmoedig voor het milieu waarin ze is opgegroeid.