Drs. P zou dit jaar honderd geworden zijn. De Nederlandse regisseur Marcel Goedhart vatte daarom zijn leven samen in en prachtige documentaire.

Honderd jaar zou dichter/liedjesschrijver Drs. P - geboren als Heinz Hermann Polzer - dit jaar zijn geworden als hij in 2015 niet zijn ultieme dodenrit had gemaakt, en voor een dode blijkt de Nederlands-Zwitserse eeuweling verbazend kwiek. Hij krijgt van onze om hun gulheid bekendstaande noorderburen in dit feestjaar naast een theatershow, een biografie en een heruitgave van zijn verzameld werk ook dit portret cadeau, waarin regisseur Marcel Goedhart P's retestrak geformuleerde oeuvre afzet tegen een warrig privéleven.

In de jaren zeventig stond P weleens in Avro's Toppop, waar hij net na of voor lieden als The Three Degrees en Queen zijn liedjes liet horen. Hij stond er in maatpak, maar voor zijn hit Dodenrit (Troika) uit 1973 had de rekwisiteur hem een berenmuts aangemeten. Die beelden zullen allicht niet ontbreken, maar we hopen toch vooral op een stortvloed aan puntige versregels als deze: 'En als de pont zo lang was als de breedte van de stroom/ Dan kon hij blijven liggen, zei me laatst een econoom'.