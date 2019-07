Canvas neemt je mee in het bizarre universum van de gebroeders Coen.

'O nee, ik zal twee maanden niet van bil kunnen gaan.' Zo reageerde Javier Bardem toen hij de haarsnit zag die de Coenbroers hem voor No Country for Old Men (2007 ) hadden aangemeten - geïnspireerd op een foto van een bordeelbaas uit de seventies. De filmbroers waren er meteen gerust op dat hun ongewone killer er creepy genoeg uitzag.

1980. In de woestijn van West-Texas loopt een drugsdeal fout. Vietnamveteraan Llewelyn Moss (Josh Brolin), die in de buurt aan het stropen was, treft verschillende lijken aan, én een aktetas met twee miljoen dollar. Niet veel later krijgt hij de psychopathische huurmoordenaar Anton Chigurh (Bardem) achter zich aan, die met een gasfles en een luchtdrukwapen dat normaal gebruikt wordt om in een slachthuis koeien door de kop te schieten op zijn prooien jaagt. Ondertussen krijgt ook de oudere sheriff Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) lucht van wat er aan de hand is. Hij tracht Moss te beschermen en het bloedbad dat Chigurh aanricht te stoppen.

Au fond gaat deze meesterlijke thriller over zinloos geweld, de dood en het lot.

Dit was de eerste keer dat de broers Joel en Ethan Coen zich voor een film op een roman baseerden: Cormac McCarthy's gelijknamige boek uit 2005. In tegenstelling tot veel verfilmingen hielden ze zich daarbij zelfs behoorlijk nauwgezet aan de roman. Zo zult u de slotscène van de film ook op de laatste pagina's van het boek herkennen. Wat je dan weer niet van de Coens zou verwachten: ze hebben behoorlijk zwaar het mes in de dialogen gezet. Maar het blijft hoe dan ook een echte Coensfilm, met op de lachspieren werkende personages, absurde dialogen en cinematografische hoogstandjes - let op de motelscènes.

No Country for Old Men won de Oscars voor beste film, beste regie, beste bijrol (Bardem) en beste bewerkt scenario. Het is bovendien commercieel een van hun succesvolste films - alleen True Grit deed beter. En onder alle bloedvergieten klopt een filosofisch hart: au fond gaat deze meesterlijke thriller over zinloos geweld, de dood en het lot, met het muntstuk dat Chigurh opgooit als laatste kans voor zijn slachtoffers. En dat kapsel heeft Bardem dan toch een van zijn meest beklijvende rollen opgeleverd: Anton Chigurgh is een van de engste personages uit het bizarre universum van de Coens.