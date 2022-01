Voor de animatiefilm 'The House', over een vreemd huis en de families die het in drie realiteiten bevolken, strikte Netflix het Belgische duo Emma De Swaef en Marc James Roels. Met hun wollen poppen en vilten decors maakte het duo, dat in het echt ook een koppel is, al indruk op filmfestivals allerhande.

The House is hun Netflix-debuut. 'Nexus, het animatiebedrijf dat ons vertegenwoordigt voor commercials in Engeland en de States, vroeg of we in Londen met twee andere animatieregisseurs wilden brainstormen rond zogeheten "original content" voor streamingdiensten. Toen we hoorden dat die twee regisseurs de Zweedse Niki Lindroth von Bahr en de Britse Paloma Baeza waren, wiens werk we enorm bewonderen, zijn we meteen vertrokken', zegt Emma De Swaef. 'We wilden een kinderserie maken die zich afspeelde in een huis en beslisten om elk een syn...

The House is hun Netflix-debuut. 'Nexus, het animatiebedrijf dat ons vertegenwoordigt voor commercials in Engeland en de States, vroeg of we in Londen met twee andere animatieregisseurs wilden brainstormen rond zogeheten "original content" voor streamingdiensten. Toen we hoorden dat die twee regisseurs de Zweedse Niki Lindroth von Bahr en de Britse Paloma Baeza waren, wiens werk we enorm bewonderen, zijn we meteen vertrokken', zegt Emma De Swaef. 'We wilden een kinderserie maken die zich afspeelde in een huis en beslisten om elk een synopsis te bedenken met dat huis als locatie. Paloma wilde iets doen rond spiritualiteit, klimaatverandering en de relatie met haar moeder. Niki iets over de renovatiewoede die ze in Stockholm zag. En over muizen. Marc en ik houden van periodeverhalen en hebben enkele architecten in de familie, dus konden we iets doen rond de constructie van het huis.' Jullie segment is een gothic thriller geworden. Emma De Swaef: Iets helemaal anders dan onze vorige kortfilms en het iets langere Le magnifique gâteau. En ook geen klassiek Netflix-voer. We zijn benieuwd hoe het publiek gaat reageren. Zijn jullie even minutieus en puriteins te werk gegaan als bij jullie vorige films? De Swaef: Het hoge tempo bijhouden was de grootste uitdaging. Zeker tijdens de eerste lockdown, toen we met een baby op onze schoot moesten doorwerken. Het ontwerp van de personages was al klaar nog voor het scenario voltooid was. Alles moest snel beslist worden. Aan elk van de poppen en decors in Le magnifique gâteau had ik zelf de laatste hand gelegd. Nu moesten we plots met een veel grotere ploeg en op afstand communiceren. Op het hoogtepunt waren we tijdens de opnames op wel vijftien verschillende sets tegelijkertijd bezig. Voor die opnames trokken jullie met jullie baby enkele maanden naar een dorpje nabij Manchester. Hoe was dat? De Swaef: Zalig. We houden erg van Engeland, en onze baby heeft nu een heel schattig Engels accent. (lacht) Tien jaar geleden was ik al eens bij het animatiebedrijf Mackinnon & Saunders, dat poppen bouwt voor Tim Burton en Wes Anderson, geweest voor een vierdaagse stage om Willy, de protagonist in onze eerste kortfilm Oh Willy, te ontwikkelen. Als je mij toen had gezegd dat ik er jaren later zou terugkeren als regisseur, had ik je nooit geloofd. (lacht) Nu je dat op je bucketlist hebt aangevinkt: waar droom je nog van? De Swaef: Op een iets rustigere manier aan films kunnen werken en werk combineren met een rijk gezinsleven. Ons segment in The House draait ook rond dat thema: een familie die geobsedeerd is door ambitie en status, maar daardoor het allerbelangrijkste uit het oog verliest: tijd doorbrengen met familie.