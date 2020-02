Een vermakelijke machofantasy van regisseur John Milius.

'Het is duidelijk dat regisseur John Milius kracht aanbidt, maar hij heeft niet de consistentie of de vaardigheden om een goed fascistisch filmmaker te zijn', zo luidde de kritiek bij de release van dit sword & sorcery-epos in 1982. Tegenwoordig wordt deze vermakelijke machofantasy over een geduchte krijger die de dood van zijn ouders wreekt als een semiklassieker aanzien, net omdat Milius dit mythische avontuur voorzag van een wagneriaanse sfeer - zelfs Nietzsche wordt geciteerd. Conan the Barbarian lanceerde ook de carrière van ex-bodybuilder Arnold Schwarzenegger, die hier met een vuistslag zelfs een kameel knock-out slaat. Dat scenaristen Milius en Oliver Stone nooit de pulproots van hun verhaal verloochenen, merk je ook aan Subotai (Gerry Lopez), de komische sidekick van Conan.