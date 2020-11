Op 30 oktober 2015 breekt tijdens een concert van metalcoreband Goodbye to Gravity in hartje Boekarest brand uit. Regisseur Alexander Nanau verdiepte zich in het tragische verhaal.

'Er staat hier iets in de fik. Is er een brandblusser?'

Op 30 oktober 2015 breekt tijdens een concert van metalcoreband Goodbye to Gravity in hartje Boekarest brand uit. Zanger Andrei Galut, die je in een amateurfilmpje de bovenstaande vraag ziet stellen, is de enige van de groep die het zal overleven. Het vuurwerk dat de band heeft meegebracht, doet de geluidsisolatie van de bewuste zaal, nachtclub Colectiv, vuur vatten. Daarin zijn tachtig aanwezigen toegelaten, maar op die bewuste avond zijn er minstens enkele honderden mensen. Iedereen moet naar buiten langs de enige beschikbare uitgang, die dan ook nog maar half open staat, wat in de daaropvolgende paniek ertoe leidt dat mensen vertrappeld worden.

De avond zelf worden 27 dodelijke slachtoffers geteld. In de weken erna zal die trieste balans oplopen tot 64. Daarnaast zijn er ook nog bijna 150 gewonden. De meesten raakten vergiftigd door de toxische rook van de brandende isolatie. Wanneer blijkt dat de club niet over de nodige vergunningen beschikte, geen branduitgang had en de eigenaar zijn zaak kon openhouden door een corrupt vergunningssysteem, breken er massaprotesten uit en moet de regering van premier Victor Ponta aftreden.

Ondertussen begint sportjournalist Catalin Tolontan van de krant Gazeta Sporturilor zich openlijk af te vragen hoe het komt dat er meer mensen na de ramp in het ziekenhuis zijn gestorven dan tijdens de brand zelf. Met de hulp van dokter Camelia Roiu stuit Tolontans team op een nog groter netwerk van corruptie. Zo blijkt het dat ziekenhuizen sterk verdunde ontsmettingsmiddelen gebruiken, waardoor de slachtoffers ook een bacteriële infectie opliepen.

Toeval of niet, in de recente golf van Roemeense films zaten er enkele - 4 Months, 3 Weeks and 2 Days en Lazarescu - die ook al handelden over de corrupte Roemeense gezondheidszorg. Waar die nog een fictionalisering waren, krijgt u van regisseur Alexander Nanau geen fictie, maar een documentaire die onder meer beklijft doordat u vanaf de eerste rij meekijkt naar de vorderingen van Tolontan.

