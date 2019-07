Elizabeth Taylor en Richard Burton vertolken Cleopatra en Marcus Antonius in dit peperdure Hollywoodspektakel.

Toen Joseph L. Mankiewicz live geïnterviewd werd bij de wereldpremière van dit megalomane sandalenepos wuifde de regisseur de complimenten van de interviewer weg. 'Nou, ', zei hij voorzichtig, 'ik heb het gevoel dat de guillotine op elk moment kan vallen.'

Cleopatra had de studio Twentieth Century Fox namelijk op de rand van het faillissement gebracht en het had twee regisseurs, twee afzonderlijke casts en tweeënhalf jaar van tumultueuze opnamen in Engeland, Italië, Egypte en Spanje gekost om het vervloekte ding in te blikken.

Een en ander neemt niet weg dat Elizabeth Taylor en Richard Burton onweerstaanbaar zijn als Cleopatra en Marcus Antonius in dit peperdure Hollywoodspektakel in knallende DeLuxe-kleuren.