Smullen van een topcast in tragikomedie 'Logan Lucky', de meest coeneske Soderbergh tot nu toe.

'Shit happens.' Dat staat, tot tweemaal toe, op een lijstje dat aan de koelkast van Jimmy Logan (Channing Tatum) is bevestigd, een mijnwerker uit West Virginia die verzot is op de liedjes van John Denver. Het zinnetje staat er niet zomaar: Jimmy's familie wordt al bijna negentig jaar lang door brute pech achtervolgd.

Zo is zijn broer Clyde (Adam Driver) met een armprothese teruggekeerd uit Irak, al houdt dat hem niet tegen om goedkope biertjes te tappen in zijn bar, The Duct Tape. Jimmy zelf is nog maar net ontslagen, en bovendien dreigt zijn ex (Katie Holmes) ermee om te verhuizen, waardoor hij zijn dochtertje veel minder te zien zou krijgen.

Om dat onheil te keren wil Jimmy een gewaagde, vrijwel onmogelijke overval plegen. Samen met zijn broer en zijn zus, de op snelle wagens kickende kapster Mellie (Riley Keough), is hij van plan om veertien miljoen dollar te stelen op de drukste NASCAR-racedag van het jaar. Het trio roept daarbij de hulp in van enkele vrienden, onder wie Joe Bang (Daniel Craig, nog blonder dan gewoonlijk), een specialist in het opblazen van bankkluizen. Alleen moet Bang daarvoor eerst uit de gevangenis worden bevrijd.

In 2013, net na de première van zijn Liberace-biopic Behind the Candelabra, besloot Steven Soderbergh zijn regisseursstoeltje aan de wilgen te hangen. Die retraite hield Soderbergh, nog altijd een van de belangrijkste hedendaagse Amerikaanse filmmakers, vier jaar vol: Logan Lucky was zijn geslaagde comeback. Eigenlijk kun je deze film zien als een werkmansversie van Ocean's Eleven, zijn kassucces uit 2001: de gladde maatpakken en coole beroepsgangsters zijn ingeruild voor een hillbillysfeertje en eenvoudige plattelandsbewoners.

De komische terzijdes en maffe personages (onder wie een vrijwel onherkenbare Seth MacFarlane als een arrogante piloot) maken van Logan Lucky ook de meest coeneske Soderbergh tot nu toe. Zelfs The Winds of Winter, het nog niet gepubliceerde zesde boek in George R.R. Martins A Song of Ice and Fire-reeks waarop Game of Thrones is gebaseerd, speelt een cruciale rol in een dolle scène rond een gevangenisoproer.

Ten slotte nog een sappig mysterie dat nog steeds niet is opgelost. Het scenario werd geschreven door de debuterende Rebecca Blunt. Volgens The Hollywood Reporter was dat een pseudoniem van Soderbergh zelf - eerder gebruikte hij al een schuilnaam voor zijn werk als cameraman of monteur. Nog later werd beweerd dat het de nom de plume was van Jules Asner, de ex-journaliste en tv-persoonlijkheid met wie Soderbergh al sinds 2003 is getrouwd. Een promostunt van de Soderberghs? Meer dan waarschijnlijk.

Logan Lucky Zaterdag 25/4, 20.30, Q2

