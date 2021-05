Chalamania, de revival van de perzik, de introductie van Sufjan Stevens bij een jonger publiek, het feit dat u bij de naam Elio niet meteen meer aan een voormalige Belgische premier denkt: dat alles heeft het bedwelmende Call Me by Your Name (2017) teweeggebracht.

1983, een dorpje in de buurt van Crema in de heuvels van Lombardije. De Perlmans, een Amerikaans-Italiaanse familie van intellectuelen, betrekt er een ruim zeventiende-eeuws herenhuis. Vader Samuel (Michael Stuhlbarg), een hoogleraar archeologie, heeft de Amerikaanse student Oliver (de intussen in opspraak geraakte Armie Hammer) uitgenodigd om er aan zijn proefschrift te werken. Zoon Elio (Timothée Chalamet), een zeventienjarige student in de musicologie, is niet echt happig op de komst van de 'usurpator'. Olivers zelfverzekerde, arrogante houding intimideert hem en aanvankelijk brengt hij de zomer al lezend, pianospelend en in het gezelschap van zijn jeugdvrienden Chiara en Marzia (Victoire Du Bois en Esther Garrel) door. Maar hij wordt almaar nieuwsgieriger naar de nieuwe gast, begluurt hem door het sleutelgat van de badkamer en valt uiteindelijk als een blok voor Oliver.

Voor het broeierige Call Me by Your Name, het laatste deel van zijn drieluik over verlangen (na Io sono l'amore en A Bigger Splash), ging regisseur Luca Guadagnino aankloppen bij James Ivory. De Amerikaanse regisseur-scenarist van verfijnde drama's als A Room with a View (1985), Maurice (1987) en The Remains of the Day (1993) zal voor zijn scenario (een bewerking van de gelijknamige roman van André Aciman, die een cameo heeft als dinergast Mounir) een Oscar winnen. Ook geen slechte keuze van Guadagnino: de film larderen met de stem van Sufjan Stevens. Voor het eerst in zijn leven schreef die nummers speciaal voor een film: Mystery of Love bij de ontluikende romance van Elio en Oliver en Visions of Gideon meer tegen het einde.

De regisseur geeft zelf grif toe dat de film een stuk minder expliciet is dan het boek, maar wie Call Me by Your Name gezien heeft zal ongetwijfeld nog weten wat de liefdesdrift van de twee jonge mannen met perziken te maken heeft. Guadagnino's bitterzoete lofzang op de eerste liefde en zinderende lust vangt wel met veel gevoel het indolente, met zon doordrenkte leven in en rond de oude villa met zwembad en hoe Elio en Oliver in die setting om elkaar heen draaien.

Call me by your name Vrijdag 21/5, 21.20, Canvas

1983, een dorpje in de buurt van Crema in de heuvels van Lombardije. De Perlmans, een Amerikaans-Italiaanse familie van intellectuelen, betrekt er een ruim zeventiende-eeuws herenhuis. Vader Samuel (Michael Stuhlbarg), een hoogleraar archeologie, heeft de Amerikaanse student Oliver (de intussen in opspraak geraakte Armie Hammer) uitgenodigd om er aan zijn proefschrift te werken. Zoon Elio (Timothée Chalamet), een zeventienjarige student in de musicologie, is niet echt happig op de komst van de 'usurpator'. Olivers zelfverzekerde, arrogante houding intimideert hem en aanvankelijk brengt hij de zomer al lezend, pianospelend en in het gezelschap van zijn jeugdvrienden Chiara en Marzia (Victoire Du Bois en Esther Garrel) door. Maar hij wordt almaar nieuwsgieriger naar de nieuwe gast, begluurt hem door het sleutelgat van de badkamer en valt uiteindelijk als een blok voor Oliver. Voor het broeierige Call Me by Your Name, het laatste deel van zijn drieluik over verlangen (na Io sono l'amore en A Bigger Splash), ging regisseur Luca Guadagnino aankloppen bij James Ivory. De Amerikaanse regisseur-scenarist van verfijnde drama's als A Room with a View (1985), Maurice (1987) en The Remains of the Day (1993) zal voor zijn scenario (een bewerking van de gelijknamige roman van André Aciman, die een cameo heeft als dinergast Mounir) een Oscar winnen. Ook geen slechte keuze van Guadagnino: de film larderen met de stem van Sufjan Stevens. Voor het eerst in zijn leven schreef die nummers speciaal voor een film: Mystery of Love bij de ontluikende romance van Elio en Oliver en Visions of Gideon meer tegen het einde. De regisseur geeft zelf grif toe dat de film een stuk minder expliciet is dan het boek, maar wie Call Me by Your Name gezien heeft zal ongetwijfeld nog weten wat de liefdesdrift van de twee jonge mannen met perziken te maken heeft. Guadagnino's bitterzoete lofzang op de eerste liefde en zinderende lust vangt wel met veel gevoel het indolente, met zon doordrenkte leven in en rond de oude villa met zwembad en hoe Elio en Oliver in die setting om elkaar heen draaien.