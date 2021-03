VTM 4 brengt Brian De Palma's Body Double, een perverse update van Alfred Hitchcocks Rear Window en Vertigo.

Een pornografisch fiasco, zo werd Body Double bij de release in 1984 genoemd. De London Clinic for Battered Women vroeg de filmstudio zelfs om 'bloedgeld', een deel van de winst omdat de bonzen veel geld verdienden op de rug van het slachtofferen van vrouwen. (Het etiket van vrouwenhater is sindsdien overigens op regisseur Brian De Palma blijven kleven. Het is allicht niet toevallig ook de favoriete film van seriemoordenaar Patrick Bateman in Bret Easton Ellis' roman American Psycho.) Misschien heeft De Palma 'nu finaal wel het geduld van zijn meest hardnekkige bewo...

Een pornografisch fiasco, zo werd Body Double bij de release in 1984 genoemd. De London Clinic for Battered Women vroeg de filmstudio zelfs om 'bloedgeld', een deel van de winst omdat de bonzen veel geld verdienden op de rug van het slachtofferen van vrouwen. (Het etiket van vrouwenhater is sindsdien overigens op regisseur Brian De Palma blijven kleven. Het is allicht niet toevallig ook de favoriete film van seriemoordenaar Patrick Bateman in Bret Easton Ellis' roman American Psycho.) Misschien heeft De Palma 'nu finaal wel het geduld van zijn meest hardnekkige bewonderaars uitgeput', schreef The Los Angeles Times. Tegelijk vond The Washington Post dat we De Palma in Body Double 'op de top van zijn cinematografische virtuositeit zien'. Om maar te zeggen dat Body Double op zijn zachtst gezegd omstreden is. De Palma's erotische thriller, die een jaar na zijn Scarface verscheen, volgt Jake Scully (Craig Wasson), die net zijn rol als vampier in een goedkope horrorfilm is kwijtgeraakt. Thuisgekomen betrapt hij dan ook nog eens zijn lief met een andere man en staat hij plots op straat. Tijdens een les methodacting ontmoet hij Sam Bouchard (Gregg Henry), die hem vraagt om op het huis van een rijke vriend die op reis is te letten. Vanuit die achthoekige villa in de Hollywood Hills (de beroemde modernistische Chemosphere van architect John Lautner) heeft Jake niet alleen een prachtig uitzicht op de vallei, Sam laat niet na op hem te wijzen op de telescoop en wat je daardoor kunt zien: hoe buurvrouw Gloria Revelle (Deborah Shelton) elke avond op hetzelfde tijdstip al dansend masturbeert. Jake volgt Gloria de volgende dag en 's avonds begluurt hij haar opnieuw door de telescoop, maar deze keer wordt de voyeur ook getuige van haar moord. Net als in Dressed to Kill (1980) brengt De Palma dat overigens erg brutaal in beeld. De jonge vrouw wordt vermoord met een drilboor. Je ziet vanuit de onderliggende kamer de boor het plafond penetreren terwijl het bloed ervan af gutst. Om maar te zeggen dat het bepaald niet vreemd is dat De Palma misogynie werd verweten. De regisseur heeft daar zelf over gezegd dat hij nu eenmaal liever vrouwen dan mannen filmt en dat een vrouw in een gevaarlijke situatie kwetsbaarder lijkt dan een man, waarbij hij naar enkele films van zijn grote idool Alfred Hitchcock verwijst. Body Double is inderdaad ook een perverse update van diens Rear Window en Vertigo. Ook het dubbelgangermotief speelt een rol in De Palma's film en Jake heeft dan wel geen hoogtevrees, hij moet wel zijn claustrofobie overwinnen. De dubbelganger in Body Double wordt trouwens vertolkt door Melanie Griffith, dochter van Tippi Hedren, de ster van Hitchcocks The Birds. En zit er niet een heel stevige voyeuristische kant aan de films van de Master of Suspense - en zit die niet tout court aan cinema?