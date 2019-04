Tv-tip: Benjamin Netanyahu, van politieke hoop tot controversiële leider

Regisseur Dan Shadur stelt zich in zijn documentaire King Bibi Netanyahu de vraag hoe Israëlisch premier Benjamin Netanyahu het als controversiële politicus zo ver heeft kunnen schoppen.

Omdat de Israëlische regering eind 2018 over een wetsvoorstel over de dienstplicht viel, moet het land op 9 april vervroegd naar de stembus. Bij winst promoveert Benjamin 'Bibi' Netanyahu, die al op zijn stoel zit sinds 2009, tot langstzittende premier ooit van Israël. Hoe heeft deze controversiële politicus het zo ver kunnen schoppen? Regisseur Dan Shadur onderzocht in de archieven Bibi's mediaoptredens van de laatste vier decennia en diept onder meer Netanyahu's passages als terreurexpert in Amerikaanse tv-shows in de jaren tachtig op. Hij verklaart ook waarom de populistische politicus tien jaar later zijn overspel breed uitsmeerde op de nationale televisie. Zo legt Shadur niet alleen de wispelturige en manipulatieve relatie van de eerste minister met de media bloot, maar ook hoe die zijn conservatieve achterban met angstpolitiek bespeelt.