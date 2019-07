Canvas brengt met deze Belpop-docu ode aan de Belgische new-beatscene.

In 1985 werd de grondslag voor de new beat eerder bij toeval gelegd. In de Antwerpse discotheek Ancienne Belgique draaide dj 'Dikke Ronny' Harmsen Flesh van de Belgische elektrowaveband A Split-Second, 8 procent sneller dan de bedoeling was. Resultaat: een sound die in vijf jaar tijd eerst de Belgische en daarna de Europese discotheken veroverde, van de Boccaccio in Destelbergen een hotspot voor nachtbrakers maakte en de basis legde voor het Amerikaanse succes van Lords of Acid en Technotronic.

Terwijl dansvloeren op de tonen van songs als Move Your Ass and Feel the Beat en Fatal Error veranderden in een zee van bezwete lijven in veel te grote, witte blouses, trippelden ze bij Studio Brussel rond de subcultuur heen als ware het een melaatse.

Vandaag is het nog steeds bon ton om meewarig te doen over de new beat, maar daar trekken de talking heads in deze Belpop-docu zich niets van aan. Onder meer zangeres Nikkie Van Lierop (tevens de nimf van auteur Jeroen Olyslaegers), Maurice 'Praga Khan' Engelen en de dansmariekes van The Confetti's kijken met veel nostalgie op de new-beatjaren terug.