De Zweedse regisseur Levan Tsikurishvili geeft je met deze documentaire inkijk in de psyche van de timide maar wereldberoemde dj Avicii.

'Mijn leven draait volledig rond stress, ik zal er nog aan sterven', zegt Tim Bergling alias de wereldvermaarde dj Avicii in Avicii: True Stories. Profetische woorden. De vlieg-op-de-muurdocu van de Zweedse regisseur Levan Tsikurishvili werd namelijk in oktober 2017 uitgezonden, een paar maanden voor Bergling zichzelf van het leven beroofde in Oman.

De film toont een jongeman op het toppunt van zijn succes, die dolgraag muziek maakte maar optreden en het hele circus daarrond hartsgrondig haatte. Zijn neerwaartse spiraal culmineerde onder meer in een alcoholverslaving, een ziekenhuisopname waarbij zijn galblaas en appendix werden verwijderd en de beslissing om zijn draaitafel op te bergen en enkel nog als producer door het leven te ploeteren.

Met verbijsterende openhartigheid spreekt Bergling over zijn sociale angst en zijn levenslange timiditeit. Beter kan de keerzijde van roem niet in beeld worden gebracht.