Amerikaanse honing smaakt naar goedkope whiskey, wiet en losbandigheid, zo blijkt uit deze bijzondere roadmovie, vier jaar geleden goed voor de Juryprijs in Cannes.

De achttienjarige Star (Sasha Lane), getooid met dreadlocks en tatoeages, woont in een smerige stacaravan in Muskogee, Oklahoma. Ze moet er voor twee kinderen zorgen die de hare niet zijn en wordt er seksueel misbruikt door haar vader. En dan ontmoet ze de charismatische Jake (Shia LaBeouf, compleet met rattig staartje en wenkbrauwpiercing). Hij biedt haar een job aan: samen met zijn crew tijdschriftabonnementen van deur tot deur verkopen. 'Is er iemand die je gaat missen?' 'Niet echt.' Star hapt toe en wordt tot de bonte crew van verschoppelingen toegelaten door hun leidster Krystal (Riley Keough, kleindochter van Elvis). In een witte bestelwagen doorkruisen ze de verpauperde Midwest. Slapen doen ze in goedkope motels. En tussendoor wordt er gefeest, gevrijd, opgelicht, gevochten, geprostitueerd ...

American Honey, duidelijk verwant aan het werk van regisseurs als Harmony Korine ( Gummo, Spring Breakers) en Larry Clark (Kids), is de eerste Amerikaanse film van de Britse cineaste Andrea Arnold, die zich altijd al op verwaarloosde jongeren en andere outsiders heeft gefocust. Ze kwam bij deze 'mag crews' uit via een artikel in The New York Times dat het geweld, het druggebruik, de oplichting en de uitbuiting van die ongereguleerde praktijk belichtte. Op LaBeouf en Keough na plukte ze haar cast ook van de straat. De making of van haar film is an sich al een roadmovie: drie maanden lang trokken cast en crew rond, van Oklahoma via Nebraska tot North Dakota. Van een echt scenario was daarbij geen sprake: American Honey is eerder een semi-geïmproviseerd, tegelijk intiem en energiek portret van een surrogaatfamilie. Arnold vat dat alles met haar gebruikelijke visuele flair, vol sensuele poëzie en rauwe rusteloosheid. En met onder meer Rihanna, Bruce Springsteen en Mazzy Star op de soundtrack.

American Honey Vrijdag 31/7, 21.10, Canvas

