Canvas brengt 'Nebraska' op de buis, een helende roadtrip-movie in melancholische sfeer.

Gekneusde mensen die zich aan een helende road trip wagen: het is de geliefde opzet van Alexander Payne, de regisseur van Sideways en About Schmidt. In deze aandoenlijke dramady vertrekt de oude, verwarde mopperkont Woody (Bruce Dern) samen met zijn zoon David (Will Forte) van Montana richting Nebraska om er de een miljoen dollar te gaan oppikken die hij met een loterij gewonnen heeft. Onderweg stopt hij in het dorp waar hij opgroeide en zijn licht disfunctionele familie nog altijd woont.

Payne is een kind van de streek, en dat merk je aan de intieme manier waarop hij het Amerikaanse heartland in beeld brengt. De Cinemascopebeelden in zwart-wit van de troosteloze stadjes en de prairielandschappen zijn schilderachtig en bepalen mee de melancholische sfeer van dit kleinood.