Tien langdurig werkloze jongeren uit de Kempen zullen deze zomer uit het niets een camping opstarten. Ze worden daarbij gevolgd door begeleider Tijs Vanneste en televisiekijkend Vlaanderen.

Eén start binnenkort met de opnames van 'De Kemping', een programma over een tiental jongeren die samen met begeleider Tijs Vanneste een camping vanuit het niets opstarten en runnen. Het idee van De Kemping is gestart vanuit de gelijknamige vzw, die langdurig werkzoekende jongeren wil helpen om ervaring op te bouwen en hen opnieuw aan het werk wil krijgen.

De jongeren die te zien zijn in het programma raken om uiteenlopende redenen moeilijk aan werk of kunnen dat moeilijk houden. Ze worden door de vzw ondersteund om in augustus samen met Vanneste een zomercamping te organiseren, en worden door de vzw als 'echte' medewerkers met een contract van twee maanden ingezet. Vzw 'De Kemping' blijft ook na het programma bestaan en zal blijven inzetten op de activering van langdurig werkloze jongeren. Voor het huidige project werd er samengewerkt met organisaties als VDAB, OCMW, JAC, CAW, LOI, vakbonden en straathoekwerkers.

Gezocht: kampeerders

De jongeren en Vanneste zijn nu alleen nog op zoek naar kampeerders. De camping opent drie weken lang de deuren: van 3 tot 21 augustus kunnen kampeerders hun tent opslaan op een grote weide op het grondgebied van de stad Geel, op de splitsing met Dessel, Retie en Mol, en vlak naast het Kanaal Bocholt-Herentals. De jongeren voorzien tal van activiteiten voor de bezoekers.

Mensen die graag langskomen, kunnen zich per 'bubbel' van tien personen inschrijven. Elke bubbel kan van maandag tot en met vrijdag logeren op de camping. Meer details over de camping en hoe in te schrijven zijn te vinden op een.be/de-kemping.

