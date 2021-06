Xavier Taveirne stopt na drie jaar met De Ochtend, het ochtendblok op Radio 1. Hij wil zich voortaan concentreren op Laat, het laatavondjournaal van de VRT. Leen De Witte vervangt Taveirne en maakt in september haar intrede bij De Ochtend.

'In de ideale wereld was ik De Ochtend en Laat blijven combineren', zegt Taveirne in een persbericht, 'maar die spreidstand is na drie jaar onhoudbaar geworden, zeker nu Laat een eigen identiteit heeft gekregen.' Het onlangs vernieuwde laatavondjournaal keert vanaf 30 augustus terug op televisie.

De ploeg van De Ochtend zal vanaf september aangevuld worden door de 41-jarige Leen De Witte, die jarenlang verslag uitbracht over de Wetstraat en de Europese Unie. Zij zal om de week te horen zijn samen met Benedikte Coussement, de andere week wordt het nieuwsprogramma gepresenteerd door Coussement en Ruth Joos.

In het weekend blijft Jan Van Delm op post. Michäel Van Droogenbroek gaat na de zomervakantie opnieuw ontbijten met een politicus op zaterdag. (Belga)

'In de ideale wereld was ik De Ochtend en Laat blijven combineren', zegt Taveirne in een persbericht, 'maar die spreidstand is na drie jaar onhoudbaar geworden, zeker nu Laat een eigen identiteit heeft gekregen.' Het onlangs vernieuwde laatavondjournaal keert vanaf 30 augustus terug op televisie. De ploeg van De Ochtend zal vanaf september aangevuld worden door de 41-jarige Leen De Witte, die jarenlang verslag uitbracht over de Wetstraat en de Europese Unie. Zij zal om de week te horen zijn samen met Benedikte Coussement, de andere week wordt het nieuwsprogramma gepresenteerd door Coussement en Ruth Joos. In het weekend blijft Jan Van Delm op post. Michäel Van Droogenbroek gaat na de zomervakantie opnieuw ontbijten met een politicus op zaterdag. (Belga)