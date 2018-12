WTFock, de 'geheime' tienerreeks van Vier, krijgt een vervolg

Tien weken geleden lanceerden Vier en Telenet WTFock, een webreeks over het wel en wee van een groep jongeren in een secundaire school. De serie wordt via een aparte website in korte afleveringen gelanceerd, die telkens online komen op het moment dat ze gebeuren. Een scène op een fuif wordt dus in het midden van de nacht gedropt, een lunchscène rond een uur of twaalf. De personages hebben ook elk hun eigen Instagramaccount.

Als u geen tiener bent en nog nooit van de reeks hebt gehoord, is dat logisch. Het is namelijk exact wat Vier wil. De zender maakt geen reclame voor WTFock en weigert categoriek alle interviewaanvragen voor de acteurs. Daardoor moet de webserie het hebben van mond-tot-mondreclame.

Het hele concept komt overgewaaid van Noorwegen, waar de tienerreeks Skam uitgroeide tot een online-fenomeen voor de Duitse publieke omroep NRK. In heel Europa wordt de reeks nagemaakt, en die remakes worden dan ook nog eens gevolgd door een internationale community van Skam-fans. Zo vind je ook gemakkelijk in het Engels ondertitelde afleveringen van WTFock terug.

In Vlaanderen maakte Eén eerder Secrets, een spin-off van Thuis rond het personage Emma. Maar wie de personages van WTFock volgt op Instagram, ziet duidelijk dat Vier er nog net iets beter in slaagt om tieners te boeien dan Eén. Dat blijkt ook uit de cijfers die Vier heeft vrijgegeven. Elke nieuwe aflevering is volgens de zender goed voor 90.000 kijkers en op de site werden net geen twee miljoen videoviews. genoteerd. Genoeg voor Vier en Telenet om een tweede seizoen te bestellen.