Productiehuis Woestijnvis werkt aan een nieuw sketchprogramma voor VIER waarbij 'social distancing' centraal staat. De hoofdrollen zijn voor Rik Verheye, Koen De Poorter en Jelle De Beule, zo heeft de zender bekendgemaakt.

VIER pakt binnenkort dus opnieuw uit met een sketchprogramma, na het erg lauw onthaalde Influencers van het productiehuis van Bart De Pauw eerder dit jaar. Het programma, dat De Anderhalve Meter Show zal heten, neemt de cast over van Nonkels. Die fictiereeks was in de maak, maar de productie werd uitgesteld wegens de coronapandemie.

Verder schotelt VIER de komende maanden nog vijf nieuwe programmaformats voor. Opvoeden Doe je Zo wordt een panelprogramma voor volwassenen over opvoeden, in Over De Oceaan onderneemt Otto-Jan Ham met vijf bekende Vlamingen een zeilreis, Ja, Chef! volgt jonge topchefs in hun jacht op een Michelinster, in Junior Bake Off laat Jeroom kinderen lekkers bakken, en in Justice For All volgt Peter Boeckx enkele topadvocaten. Over De Oceaan en Justice For All waren de voorbije maanden al bij Telenet te zien in het Play-abonnement.

De nieuwe programma's vult VIER aan met enkele succesnummers van de voorbije jaren. Zo hoopt de zender opnieuw kijkcijfersucces te boeken met de talkshow Gert Late Night, dat later in het najaar wordt opgevolgd door een nieuw seizoen - het achttiende al - van De Slimste Mens ter Wereld. De makers pasten de programma's wat aan om coronaveilig te zijn: voorlopig blijven gasten niet overnachten op de boot van Gert Verhulst, en in de bv-quiz zullen er plexischermen tussen de kandidaten staan.

Op VIJF, de zender van de 'guilty pleasures', wordt het enige lokaal gemaakte programma de komende maanden Love Island, een bij jongeren populaire dating/realityshow die vorig jaar nog op VIER zat. Het programma zal elke avond van maandag tot zaterdag te zien zijn.

En het kan coronaproof, zegt programmadirecteur Annick Bongers: 'De kandidaten worden getest voor ze op het vliegtuig naar Gran Canaria stappen en gaan dan vier dagen in quarantaine. Ter plaatse worden ze opnieuw getest vooraleer ze de villa in mogen gaan.' Op de bubbel van vijf wordt een uitzondering gemaakt voor televisieproducties, legt ze uit.

