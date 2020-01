Apu Nahasapeemapetilon, de Indiase winkeluitbater in de populaire animatiereeks The Simpsons, heeft mogelijk zijn laatste aflevering ingeblikt. De Amerikaanse stemacteur Hank Azaria, die zijn stem leent aan het personage, gooit de handdoek in de ring.

Zijn beslissing valt na jaren van kritiek op het stereotiepe karakter van Apu. Het was de comedian Hari Kondabolu die in 2017 de kat de bel aanbond met de documentaire 'The Problem with Apu', waarin hij aankaartte dat het personage Apu Nahasapeemapetilon erg stereotiep werd voorgesteld. Sindsdien is de discussie nooit echt gaan liggen.

HankAzaria heeft nu de knoop doorgehakt: hij wil zijn stem niet langer lenen aan Apu. Of Apu een andere - minder stereotiepe - stem krijgt of na dertig jaar gewoon uit de serie geschreven wordt, is niet duidelijk. De 55-jarige Azaria hoeft trouwens niet te vrezen voor zijn job. Sinds de start van The Simpsons heeft hij voor de serie al meer dan 150 personages een stem gegeven, waaronder Moe Szyslak, Chief Wiggum, Comic Book Guy en professor Frink.

