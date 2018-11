Wij spraken met het Calikartel uit 'Narcos': 'Wat is het verschil tussen ons en Netflix?'

In het vorige seizoen van Narcos, over het Calikartel, speelde de familie van William Rodríguez Abadia (54) een hoofdrol. Zijn vader Miguel en oom Gilberto Rodríguez Orejuela leidden dat namelijk, en hijzelf had er een niet onbelangrijke rol in. 'Meer dan 90 procent van wat de serie toont, is fictie', beweert hij. 'David Rodríguez, het personage dat op mij geënt is, is een koelbloedige moordenaar voor het kartel, een gewetenloze psychopaat. Ik pleegde geen moorden voor mijn vader, ik was zijn advocaat.'

...