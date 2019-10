View this post on Instagram

In het jaar 2000 kwam mijn droom uit: ik werd weervrouw, @vtm.be 📺 En nu ga ik daarmee stoppen. VTM is de familie waar ik opgroeide, waar ik mijn talenten kon ontdekken en ontwikkelen. Na bijna 20 jaar ben ik klaar om een volgende stap te zetten, om een nieuw verhaal te schrijven. Ik heb altijd een grote passie gehad voor het weer, en ik ben een gelukkige vrouw omdat ik al dat schoons van de natuur en de wetenschap met u mocht delen. Ik ben gaan stormjagen, heb mee aan de bron gestaan van een waterproject in Afrika, ik zag zonsverduisteringen, schreef boeken, maakte een kinderprogramma, stond op internationale conferenties en mocht prijzen ontvangen. Prijzen die ik ook te danken heb aan de mensen rondom mij. Ik dank expliciet de mensen van de Meteogroup, van onze directie, de styling, de nieuwsredactie en -productie, de technische ploeg in en rond de studio, de persdienst en vooral ook al mijn weercollega’s, @daviddehenauw en @weermanfduboccage in het bijzonder. Doorheen de jaren is dat mooie weerverhaal verstoord geraakt door ‘het #klimaat’. Klimaat is een ‘groot verhaal’ geworden; het polariseert, het zorgt voor veel miserie maar het creëert ook kansen. Het is zonder meer het belangrijkste verhaal van onze en de volgende generaties. Ik krijg steeds meer vragen hierover, van u –de kijker of volger op social media- maar ook vanuit bedrijven, scholen, steden, onze overheden en de Verenigde Naties. Ik zal in de toekomst nog veel met weer en klimaat bezig zijn, maar wat dat juist zal inhouden, staat nog volledig open. Het gaat me deugd doen om uit de rush-van-de-dag te stappen, om terug wat tijd en ruimte te krijgen. Ik ga de tijd nemen om ’s avonds bij mijn gezin te zijn, om te studeren, lange wandelingen te maken, te mediteren en mijn creativiteit weer aan te wakkeren. Ik hou van de wolken, de natuur en wetenschap, maar ook van opera, boeken, theater en ik heb een zwak voor mensen die de dingen vast pakken, die iets doen, ipv erover te zeuren. Er is nog van alles dat ik wil én kan doen, maar ik kan betere keuzes maken, zonder dagdagelijks het weer op TV te doen. Tot weer-ziens 👋