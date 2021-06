De Kemping is - naast een echte camping en een bijzonder realityprogramma op Eén - ook een vzw met als doel 'kwetsbare, werkzoekende mensen een betaald werkervaringstraject aan te bieden en zo een opstap of doorstart naar een duurzame job te creëren'. Trajectbegeleider Tijs Vanneste vertelt hoe het bijna een jaar na de tv-opnames met de deelnemers gaat.

Mansour 'Mansour gaat ervan uit dat God alles wel zal regelen voor hem. Maar hij is ook enorm plichtsbewust en beleefd, dus die komt er wel.' Rik 'Rik is nu voltijds lid van het ICT-team van de gemeente Balen, een droomjob voor hem. Eigenlijk zou hij nog in de politiek moeten: zo'n verzoener, hij is perfect voor de dorpspolitiek.' Sophie 'Sophie is al enige tijd gestopt met het programma, in aflevering 5. In haar beleving ben ik de boeman die haar ontslagen heeft. Hopelijk komt het ooit goed.' Jelle 'Jelle is vrij snel kunnen beginnen in een bouwfirma hier in de buurt. Hij maakt er de silo's schoon van camions die onderweg zijn met cement of zand. Hij krijgt nu veel reactie op zijn deelname, en ook veel zotte voorstellen. Allemaal plezant, maar Jelle is snel overprikkeld en dus filter ik alles een beetje.' Misha 'Twee van mijn collega's hebben zich over haar ontfermd omdat ze graag tatoeëerster wil worden, maar door corona heeft dat wat vertraging opgelopen.' Chelsey 'Chelsey heeft een vriendje leren kennen, is aan het werk en heeft dankzij De Kemping haar positiviteit helemaal teruggevonden.' Louka 'Na de laatste aflevering is hij op eigen vraag opgenomen en ondertussen is hij afgekickt. Hij heeft opnieuw rust gevonden en zit vol goede toekomstplannen.' Hakim 'Hakim werkt sedert een halfjaar bij DAF, waar hij vrachtwagens assembleert, en geeft in zijn vrije tijd lessen in parkour en breakdance. Voordien was hij erg eenzaam, nu zie je hem echt opbloeien.' Jordy 'Jordy werkt op dit moment achter de schermen bij De chinezen. Een heel getalenteerde gast.'