Waar ging Netflix-serie 'Russian Doll' nu eigenlijk over?

Geert Zagers Journalist bij Knack Focus

Het is voorlopig dé reeks van het voorjaar, maar de kans bestaat dat u na de laatste aflevering met enkele vragen zit. Zoals daar zijn: hoe zat dat met die tijdsloop? Wat was dat met die sinaasappel? Wat was die stoet? En: waar heb ik eigenlijk naar zitten kijken?

© Netflix

Veruit de vervelendste scenariopraktijk in de tv-wereld is iets wat ik bij gebrek aan een beter begrip 'finale-gedreven schrijven' moet noemen. Het is een vertelstructuur die de voorbije jaren vooral in krimi's en mysterydrama's school heeft gemaakt. Aflevering na aflevering worden mysterieuze personages, geheimzinnige dialogen en onvoorzienbare twists naar de kijker gegooid. Alle mysterie bouwt op naar één grote finale. En die finale moet vervolgens in één aflevering, één twist en één uitleg alles verklaren wat er daarvoor gebeurd is.

...

