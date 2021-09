De nieuwe reeks 'Billie vs Benjamin' van zender VTM is zaterdag verkozen tot beste tv-serie op het International TV Series Festival in Berlijn. Dat deelt DPG Media mee, het moederhuis van VTM. De reeks zal in 2022 eerst bij streamingdienst Streamz te zien zijn, later bij VTM.

Nadat ze eerder deze week een Emmy-nominatie in de wacht sleepten voor Da's Liefde! wordt er vandaag opnieuw champagne ontkurkt bij productiehuis Shelter. De nieuwe VTM-reeks Billie vs Benjamin ging op zaterdag 25 september in wereldpremière op het International TV Series Festival in Berlijn en won er goud in de categorie Best TV Series.

'Billie vs Benjamin' is een comedy drama over een links meisje en een rechtse jongen die verliefd worden op elkaar, klinkt het. De hoofdrollen worden vertolkt door Charlotte Timmers, die de rol van Billie speelt, en Ward Kerremans, die de rol van Benjamin op zich neemt.

Productiehuis Shelter, dat eerder in Berlijn al verkozen werd tot beste tv-serie met de reeks 'Studio Tarara', werd deze week ook al genomineerd voor een internationale Emmy Award met VTM-programma 'Da's liefde'.

We moeten nog even wachten om de reeks te kunnen bekijken. In 2022 zal Billie vs Benjamin eerst via Streamz vertoond worden en daarna bij VTM. (Belga)

