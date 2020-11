De VRT gaat niet in op de eis tot schadevergoeding van Bart De Pauw. De televisiemaker stelde de openbare omroep in gebreke omdat de VRT de samenwerking met De Pauw zonder enig bewijs zou hebben stopgezet.

In 2017 zette de VRT Bart De Pauw aan de deur na klachten over grensoverschrijdend gedrag door verschillende vrouwen met wie hij had samengewerkt. De televisiemaker vroeg een proces en werd in september naar de correctionele rechtbank verwezen voor belaging en stalking met elektronische communicatiemiddelen.

Volgens De Pauw en zijn gezin zou uit het strafdossier zijn gebleken dat de VRT de samenwerking heeft stopgezet zonder enig bewijs en dat de klachten gebaseerd zijn op twee twijfelachtige meldingen over beweringen van meer dan tien jaar eerder. De Pauw meent dat hij zo onterecht een enorm inkomensverlies heeft geleden en er bewust een 'karaktermoord' op zijn persoon werd gepleegd.

De openbare omroep laat nu weten niet in te gaan op de eis tot schadevergoeding. 'De VRT betwist de integrale ingebrekestelling door Bart De Pauw', zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. 'De rest is voer voor onze advocaten.' De advocaat van De Pauw wenst voorlopig niet te reageren op het nieuws.

Door de weigering van de VRT ziet het ernaar uit dat er naast het strafproces een tweede proces komt rond Bart De Pauw. (Belga)

