Er komt een jaarlijkse controle door Audit Vlaanderen en door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), met een jaarlijkse opvolging in het parlement. Dat zei Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement, in reactie op de kritische doorlichting van de VRT. Open VLD en N-VA denken aan sancties als de aanbevelingen in de toekomst niet worden nageleefd.

De openbare omroep maakte vrijdag bekend dat een rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke onregelmatigheden in het toenmalige directiecollege pijnpunten heeft blootgelegd in de werking van enkele afdelingen. Het citeert voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of niet gerespecteerd.

'We zijn vandaag de laatste hand aan het leggen aan de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT', zei Dalle woensdag. 'Dat is het belangrijkste instrument van de Vlaamse overheid. De aanbevelingen van Audit Vlaanderen zullen er in worden opgenomen.' Er zijn in totaal negen aanbevelingen, onder meer de correcte naleving van de wet op de overheidsopdrachten, het uitwerken van duidelijke procedures voor de aankoop en een inventaris van de budgetten die door externen worden beheerd.

'We zullen de uitvoering van die aanbevelingen formuleren als een resultaatsverbintenis in de beheersovereenkomst', zei Dalle. De opvolging gebeurt jaarlijks. 'Misschien moeten we de naleving durven koppelen aan de dotatie', zei Bart Tommelein van Open VLD. 'Met dergelijke malversaties ondergraaft de openbare omroep voor de zoveelste keer haar eigen geloofwaardigheid.' 'Er zal niet enkel toezicht moeten zijn op de uitvoering, maar er zullen ook sancties aan moeten worden verbonden', zei ook Wilfried Vandaele van N-VA.

'Ik ga ervan uit dat, als wij de komende weken en maanden afspraken maken over de beheersovereenkomst, dat de VRT die dan ook naleeft. Op dat moment zijn sancties niet aan de orde', reageerde Dalle.

De openbare omroep maakte vrijdag bekend dat een rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke onregelmatigheden in het toenmalige directiecollege pijnpunten heeft blootgelegd in de werking van enkele afdelingen. Het citeert voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of niet gerespecteerd. 'We zijn vandaag de laatste hand aan het leggen aan de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT', zei Dalle woensdag. 'Dat is het belangrijkste instrument van de Vlaamse overheid. De aanbevelingen van Audit Vlaanderen zullen er in worden opgenomen.' Er zijn in totaal negen aanbevelingen, onder meer de correcte naleving van de wet op de overheidsopdrachten, het uitwerken van duidelijke procedures voor de aankoop en een inventaris van de budgetten die door externen worden beheerd. 'We zullen de uitvoering van die aanbevelingen formuleren als een resultaatsverbintenis in de beheersovereenkomst', zei Dalle. De opvolging gebeurt jaarlijks. 'Misschien moeten we de naleving durven koppelen aan de dotatie', zei Bart Tommelein van Open VLD. 'Met dergelijke malversaties ondergraaft de openbare omroep voor de zoveelste keer haar eigen geloofwaardigheid.' 'Er zal niet enkel toezicht moeten zijn op de uitvoering, maar er zullen ook sancties aan moeten worden verbonden', zei ook Wilfried Vandaele van N-VA. 'Ik ga ervan uit dat, als wij de komende weken en maanden afspraken maken over de beheersovereenkomst, dat de VRT die dan ook naleeft. Op dat moment zijn sancties niet aan de orde', reageerde Dalle.