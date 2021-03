De VRT zendt maandagavond om 21.20 uur het ophefmakende interview van Oprah Winfrey met de Britse royals Harry en Meghan uit. Het haalde de uitzendrechten binnen na een biedstrijd met de commerciële omroepen DPG Media (VTM) en SBS (Play4), zo blijkt uit een rondvraag.

De openbare omroep wil niet zeggen hoeveel werd betaald voor de uitzendrechten. Volgens de Britse krant The Guardian verkocht de Amerikaanse zender CBS het 90 minuten durende interview al in 70 landen. In het Verenigd Koninkrijk betaalde de commerciële zender ITV naar verluidt zowat een miljoen pond (1,2 miljoen euro).

'Dat soort bedragen hebben wij niet', benadrukt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. Dat neemt niet weg dat de VRT toch zijn best gedaan heeft om het interview te kunnen laten zien in Vlaanderen. Ook DPG Media en SBS hebben immers mee geboden, bevestigen die bedrijven. Na de tweede biedronde zou de VRT een 'significante voorsprong' gehad hebben, waardoor de strijd gestreden was.

De VRT kocht het interview omdat het in lijn ligt met wat de openbare omroep al aanbiedt, zegt Vermeir. 'Royalty en koningshuizen zijn relevant voor een breed publiek. Voor Canvas hebben we ook The Windsors aangekocht en vorig jaar maakten we een reeks over koning Filip.' (Belga)

