VRT en RTBF gaan samen een fictiereeks maken rond de Bende van Nijvel: 1985. Het is de eerste keer dat de twee openbare omroepen van ons land de handen in elkaar slaan voor een fictieproject. De reeks zal ten vroegste vanaf 2022 te zien zijn op Eén en La Une.

In 1985 worden de vrienden Marc, Franky en zijn zus Inge gevolgd in de turbulente jaren tachtig. Marc en Franky verruilen hun geboortedorp op het platteland voor Brussel, om een opleiding en carrière bij de rijkswacht te volgen. Onverwachts belanden ze in een korps in volle crisis, wanneer het land geteisterd wordt door een reeks brutale overvallen. Inge studeert rechten aan de VUB in Brussel, aan de overkant van de rijkswachtkazerne. De drie jongeren worden meegezogen in een spiraal van gebeurtenissen die later worden toegeschreven aan de Bende van Nijvel.

De reeks wordt geschreven door Willem Wallyn (onder meer bekend van De 16 en All of Us), geregisseerd door Wouter Bouvijn (De twaalf) en geproduceerd door Gunter Schmid en Peter Bouckaert voor Eyeworks (Cordon, De twaalf). Stijn Coninx, die eerder al de Bende van Nijvel-film Niet Schieten regisseerde, is betrokken als creatief adviseur.

De voorbereidingen voor 1985 zijn al volop bezig. De reeks zal worden gemaakt met een gemengde Vlaamse en Franstalige ploeg. Ook de acteurs zullen zowel uit Vlaanderen als Wallonië komen. De opnames zijn voorzien voor volgend jaar. 'We zijn heel erg blij dat we dat samen met RTBF kunnen doen', zegt Olivier Goris, netmanager van Eén. 'RTBF is vanzelfsprekend de meest geschikte partner voor dit gemeenschappelijk verhaal over een donker hoofdstuk in onze geschiedenis.'

