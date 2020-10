Een tiental vrouwen die zich burgerlijke partij stelden in het dossier tegen Bart De Pauw, zeggen ongerust te zijn over de mediacampagne die de televisiemaker volgens hen heeft gelanceerd.

De Pauw staat naar verwachting midden 2021 terecht voor de correctionele rechtbank wegens digitale overlast en stalking. Een tiental vrouwen stelde zich burgerlijke partij in deze zaak, samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Volgens het instituut groeit de frustratie bij de vrouwen, omdat de televisiemaker steeds de aandacht opzoekt van de media. Vandaar een gezamenlijke reactie, klinkt het.

'De nieuwste episode in de voortdurende mediacampagne van Bart De Pauw verontrust ons als slachtoffers ten zeerste. Opnieuw lijkt immers aangestuurd te worden op een 'trial by media'. We stellen met stijgende verbazing vast dat hij er nogmaals voor kiest om zijn pleidooi via de media te voeren in plaats van in alle sereniteit in de rechtbank. Omdat hij daarbij de feiten tracht te minimaliseren tot 'spelen' en 'enkele sms'jes', ons 'twijfelachtige getuigen' noemt en er ook andere flagrante onwaarheden worden geponeerd, voelen wij ons genoodzaakt hier nu kort op te reageren. Wij willen dat de aanvallen in de media stoppen. Wij roepen op tot een eerlijk proces', klinkt het.

